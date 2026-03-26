La institución insular coordina con los ayuntamientos la actualización de los planes de emergencia para fomentar la prevención ciudadana

El Cabildo de Tenerife mantuvo una reunión técnica con los alcaldes de Vilaflor y Arico para evaluar el mapa de riesgos. Durante el encuentro, los responsables insulares presentaron las nuevas líneas de trabajo en protección civil y la modernización de los planes municipales.

El Cabildo analiza con los municipios de Vilaflor y Arico el mapa de riesgo volcánico / Cabildo de Tenerife

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, destacó la necesidad de estar preparados ante cualquier eventualidad sin generar alarma social. Por este motivo, el área de Seguridad impulsa una cultura de la prevención y la autoprotección entre la ciudadanía de la isla.

Además, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, resaltó que Tenerife es actualmente la isla más monitorizada de todo el mundo. Los científicos descartan un incremento del riesgo volcánico, aunque las autoridades mantienen una vigilancia constante y profesional.

En consecuencia, el Cabildo iniciará pronto sesiones formativas por los municipios para que los vecinos sepan cómo actuar ante emergencias. Esta iniciativa utiliza grupos de facilitadores para transmitir información clara y directa sobre los derechos y protocolos de seguridad.

Modernización de los planes

La institución insular asumirá la actualización de los Planes de Emergencia Municipales (PEMU) en las localidades con menos de 50.000 habitantes. Estas herramientas resultan fundamentales para gestionar con éxito cualquier situación de crisis o riesgo para la población.

Asimismo, el proyecto contempla mejoras importantes en la operatividad y reestructuración del centro de coordinación CECOPIN. El nuevo sistema facilitará el flujo de información mediante una aplicación tecnológica para conectar los diferentes recursos de seguridad.

Por otra parte, los municipios podrán actuar como centros emisores o receptores de personas y animales según la emergencia. Esta planificación logística permite una respuesta organizada y eficiente ante desprendimientos, inundaciones o incendios forestales.

Cooperación municipal

La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, valoró el apoyo técnico del Cabildo ante las limitaciones de medios de su ayuntamiento. Beltrán recordó que conviven con el riesgo volcánico y deben estar listos para cualquier eventualidad sobrevenida.

Del mismo modo, el alcalde de Arico, Andrés Martínez, agradeció la visita para explicar las últimas novedades en materia sísmica. Martínez subrayó la importancia de trabajar conjuntamente en los planes de seguridad e información para proteger a sus vecinos.

Finalmente, el Cabildo entregará próximamente nuevos vehículos y remolques a las agrupaciones locales de Protección Civil de la zona. Estos recursos reforzarán la capacidad de intervención inmediata y la coordinación rutinaria entre todas las administraciones canarias.