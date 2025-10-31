La corporación insular aprueba una moción institucional para instar al Estado al refuerzo de personal y medios de Correos

El Cabildo de Fuerteventura defiende la mejora del servicio de Correos en la Isla

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado este viernes una moción institucional en defensa del servicio público postal en la Isla. De esta forma se reconoce a Correos como una institución pública básica para la cohesión territorial y la igualdad de derecho. También se insta al Estado a garantizar el refuerzo de personal y medios en la Isla.

El Cabildo de Fuerteventura hace hincapié en la situación crítica que atraviesa este servicio en la Isla. La plantilla ha llegado a ser reducida a la mitad junto con la eliminación de personal eventual, provocando que algunos núcleos poblacionales no dispongan de un reparto regular.

Estos son los principales motivos por los que el acuerdo institucional insta al Gobierno de España a ejecutar con celeridad la enmienda postal publicada en el BOE del 29 de julio de 2025, con el objetivo de garantizar el refuerzo urgente de personal y medios en Fuerteventura.

Plan específico para el reparto rural

Entre las demandas recogidas en el acuerdo institucional, también se reclaman unas condiciones laborales dignas para el personal de Correos. Por otra parte, se pide desarrollar un plan específico para el reparto rural, adaptado a las características geográficas y demográficas de Fuerteventura.

Por último, el Cabildo de Fuerteventura insta al Parlamento de Canarias y al Gobierno autonómico a respaldar estas reivindicaciones para que el servicio público postal sea óptimo en todo el Archipiélago.