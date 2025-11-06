La corporación realiza actuaciones de rehabilitación, acondicionamiento y modernización de varias vías en el municipio aronero

Informa: RTVC

El Cabildo de Tenerife ha destinado cerca de cinco millones de euros (4.971.620,10 €) en mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Arona. La corporación insular ha realizado diversas obras de rehabilitación, acondicionamiento y modernización de las carreteras de Arona, ejecutadas entre 2024 y 2025 dentro del Plan Insular de Carreteras.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, visitó este jueves junto con el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, algunas de las actuaciones llevadas a cabo en Arona. Durante la visita también asistieron la alcaldesa accidental del municipio, Clara María Pérez, y el concejal de Seguridad, Alexis Gómez.

Durante el recorrido se comprobó el avance y el resultado de las intervenciones realizadas para reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez del tráfico en diferentes vías del municipio.

Balance de las obras

Durante la visita, la presidenta del Cabildo resaltó que “estas actuaciones son un ejemplo del compromiso del Cabildo con los municipios del sur de la Isla, priorizando aquellas intervenciones que mejoran la seguridad, la accesibilidad y la conectividad entre núcleos urbanos”. Añadió que “cada euro invertido en movilidad es una inversión en calidad de vida, cohesión territorial y seguridad para los vecinos y vecinas de Arona”.

Por otro lado, el consejero Dámaso Arteaga indicó que “la red de carreteras insular está siendo objeto de una mejora integral». En este sentido, añadió que el objetivo es «renovar el firme y reforzar la señalización, reduciendo riesgos y mejorando la experiencia de conducción”.

Clara María Pérez, primera teniente de alcalde, defendió que «esta actuación ha mejorado una travesía muy importante para el sur». Pérez señala que en la vía «transitan diariamente miles de vehículos y que comunica los municipios de San Miguel y Arona».

Principales actuaciones

Entre las intervenciones realizadas destacan las obras de mejora y rehabilitación de la vía TF-28, entre el Valle de San Lorenzo y La Centinela. Estos trabajos suponen una inversión de 1’6 millones de euros y están en su etapa final. Su finalización está prevista para finales de noviembre.

El principal objetivo de las obras es mejorar el estado del asfalto y reforzar la seguridad en las paradas de guaguas y los pasos de peatones. También se trabaja en la adecuación de varias terrazas de establecimientos cercanos a la carretera acapara otras actuaciones.

Otras de las obras destacadas son las de la rotonda en la carretera insular TF-652 (Guargacho) con una inversión de 682.438,71 euros; la rehabilitación del firme en TF-652 y TF-653 (Arona) con inversión de 1.257.519,71 euros, y la rehabilitación superficial del firme en TF-662 (Arona) con un total de 1.243.179,50 euros. Por otra parte, a estas actuaciones también hay que sumar las intervenciones en las paradas de guaguas como en la de El Fraile.,