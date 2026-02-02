El Centro Benedicta Ojeda de Tamaraceite crea 156 plazas sociosanitarias para personas dependientes en la Isla

Antonio Morales puso de relieve que este proyecto supone otra “acción concreta de inversión del Gobierno insular en el estado de bienestar de nuestra Isla”. El presupuesto de la nueva infraestructura asciende a 21,3 millones de euros y ha sido cofinanciado por la Corporación insular y el Gobierno de Canarias.

El Cabildo inaugura el Centro Benedicta Ojeda de Tamaraceite / Cabildo de Gran Canaria

Durante el acto inaugural, Antonio Morales explicó que el centro lleva el nombre de Benedicta Ojeda Pérez, en reconocimiento a la que fue la primera enfermera colegiada de la Isla y a la que definió como “una pionera y una referente de la enfermería y de los cuidados en Gran Canaria”.

Casi 200 millones adicionales para el plan sociosanitario

Morales destacó que “no hay un plan sociosanitario en Canarias como el que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria” y recordó que la inversión inicial prevista era de 90 millones de euros, cofinanciados casi al 50 % entre el Gobierno autonómico y el Cabildo.

Sin embargo, en los últimos años la corporación insular ha ampliado el esfuerzo económico hasta situar la inversión total en casi 200 millones de euros adicionales aportados por el propio Cabildo.

Además, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha cedido el suelo necesario para hacer posible este nuevo equipamiento en el barrio de Tamaraceite.

El Cabildo inaugura el Centro Sociosanitario Benedicta Ojeda para personas mayores en Tamaraceite / Cabildo de Gran Canaria

Nuevas aperturas y casi 2.000 camas en la Isla

El presidente insular recordó que hace solo unos días se reabrió un centro en Teror y anunció que, en los próximos meses, se inaugurará el nuevo centro de Taliarte y el Centro Julia de El Sabinal. Asimismo, avanzó que ya se ha sacado a concurso el gran centro sociosanitario del antiguo Psiquiátrico.

“Estamos dando respuesta a esta primera fase del Plan Sociosanitario y dándole continuidad con casi 2.000 camas en la Isla”, afirmó, al tiempo que subrayó que se trata de una “noticia feliz” ante la creciente demanda derivada del envejecimiento de la población en Gran Canaria.

Coordinación entre administraciones y futuro III Plan

En este contexto, Morales puso el acento en la colaboración entre administraciones públicas, con el Ayuntamiento aportando el suelo, el Gobierno de Canarias cofinanciando el 50 % de la inversión inicial del II Plan y el Cabildo liderando la ejecución de las infraestructuras.

Además, avanzó que el Cabildo y el Gobierno autonómico, a través de la Federación Canaria de Islas, ya trabajan para impulsar un III Plan Sociosanitario que permita seguir ampliando la red de recursos en la Isla.

El Cabildo inaugura el Centro Sociosanitario Benedicta Ojeda para personas mayores en Tamaraceite / Cabildo de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias destaca el alcance del II Plan

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, valoró el trabajo conjunto desarrollado entre el Gobierno autonómico y los cabildos insulares en el marco del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Detalló que, desde la firma del plan en 2017 y hasta finales de 2024, el Gobierno de Canarias ha destinado 50 millones de euros a las infraestructuras ejecutadas por el Cabildo de Gran Canaria, lo que representa un 55,5 % del total de las obras cofinanciadas en ese periodo.

Asimismo, destacó que el diseño del centro responde al modelo de unidades convivenciales y a la estrategia europea de desinstitucionalización, orientada a crear recursos más próximos a los entornos de vida de las personas usuarias.