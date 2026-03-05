El Servicio de Conservación de Carreteras ha retirado el hielo y la nieve de las vías TF-24 y TF-21

El Cabildo de Tenerife reabre los accesos al Parque Nacional del Teide tras finalizar las tareas de limpieza. La institución insular cerró estas vías de forma preventiva por la presencia de hielo peligroso en varios tramos.

El Cabildo reabre los accesos al Teide tras mejorar el estado de las carreteras / Cabildo de Tenerife

Los equipos de conservación confirmaron la seguridad de la calzada durante una inspección técnica realizada a primera hora de esta mañana.

Limpieza y acondicionamiento de las vías

El personal del Servicio de Conservación de Carreteras trabajó intensamente para eliminar el riesgo en la superficie del asfalto. Los operarios centraron sus esfuerzos en quitar la nieve acumulada y las peligrosas placas de hielo detectadas previamente.

Estas labores permitieron que la circulación en los accesos al Parque Nacional recupere finalmente la normalidad. Además, los técnicos realizaron una exhaustiva inspección de control antes de autorizar la apertura definitiva de las dos carreteras.

Los equipos de intervención priorizaron en todo momento la protección de los conductores frente a las condiciones climáticas adversas. Por este motivo, el tráfico permaneció restringido hasta que el estado del firme cumplió con los estándares de seguridad.

Recomendaciones y precaución en la cumbre

La corporación insular pide ahora a los ciudadanos que extremen la precaución si deciden desplazarse hacia las zonas de cumbre. Resulta fundamental consultar el estado actualizado de la red viaria antes de iniciar cualquier trayecto por las zonas altas.

Asimismo, los conductores deben seguir atentamente la previsión meteorológica para evitar riesgos innecesarios por cambios bruscos del tiempo. Por otra parte, el Cabildo recuerda que el clima en la montaña puede variar de forma muy rápida y repentina.