El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros a la visita del papa León XIV

Esta cantidad se acordó en el pleno del Cabildo insular por unanimidad

El Cabildo de Tenerife hará una aportación de 500.000 euros para asumir parte del coste de la visita del papa León XIV a la isla el próximo junio.

El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros a la visita del papa / Imagen de Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press

Así lo acordó por unanimidad el pleno del Cabildo en su última sesión, celebrada el pasado 27 de marzo, tal y como recordó este miércoles la presidenta de la corporación, Rosa Dávila.

Colaboración de las administraciones canarias

Dávila expuso que esa aportación de medio millón de euros se acordó con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, y que ya se «había hablado» con la Conferencia Episcopal y con el Obispado de Tenerife de «la voluntad de colaborar» con la visita de León XIV a las islas.

La visita del pontífice a España, en la que también hará escala en Madrid, Barcelona y Gran Canaria, tendrá un coste de al menos 15 millones de euros, según Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales de este acontecimiento.

En todo caso, Barriocanal deslizó su «sensación» de que el coste final «será más», aunque tienen la «percepción» de que ya se ha cubierto el 50 % de ese presupuesto con aportaciones de pequeños y grandes benefactores.

Yago de la Cierva, otro de los coordinadores nacionales de la visita del papa, destacó que las administraciones públicas colaboran de forma muy positiva y fluida, y añadió que, por el momento, solo el Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife han aportado financiación.