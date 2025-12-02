Este programa se centra en la protección de la fauna silvestre y los océanos

El Cabildo tinerfeño participa en el proyecto RedCentros, una iniciativa que nace con el objetivo de desarrollar planes de protección, conservación y rehabilitación de fauna salvaje, especialmente tortugas y aves marinas, así como el espacio en el que conviven, los océanos.

El Cabildo de Tenerife participa en el proyecto RedCentros en África. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Este programa se ha desarrollado en seis países del continente africano, como son Ghana, Senegal, Gambia, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Costa de Marfil. El objetivo principal es sensibilizar, formar y capacitar a personas de estas naciones en los dos campos.

Red trasnacional

La corporación tinerfeña ha colaborado con el asesoramiento de personal técnico especializado y un total de 55.000 euros. Para el desarrollo del plan, el Cabildo ha ejecutado varias actividades de sensibilización durante las visitas técnicas por los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla (La Laguna).

Durante los foros abiertos se desarrollaron debates y análisis sobre la conservación de tortugas marinas, formación sobre técnicas de rescate y rehabilitación, liberación de galápagos, participación en jornadas a nivel internacional y la gestión de residuos contaminantes, como plásticos e hidrocarburos.

Este programa se ha desarrollado en seis países del continente africano. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, puso en valor «una iniciativa que lejos de ser solo un plan, es un guiño con la conservación de la fauna silvestre en cooperación con otros países, otras comunidades y distintas perspectivas».

Para el próximo año 2026, se prevé la visita de técnicos de cada uno de estos países africanos a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Tahonilla (Tenerife) y Tafira (Gran Canaria).