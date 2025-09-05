Este fin de semana habrá una escalada de las temperaturas con máximas de hasta 35 grados y la calima se irá introduciendo por Lanzarote y Fuerteventura

Informa: Edgar Cedrés.

En el primer fin de semana de septiembre continuará el calor en Canarias con una subida moderada de las temperaturas. A partir del domingo, 7 de septiembre, los termómetros podrán llegar hasta los 35 grados en Gran Canaria.

El alisio soplará con fuerza este fin de semana. Antonio Rico. Telde. Gran Canaria.

La calima reaparecerá en las islas orientales y después se irá extendiendo al resto del archipiélago.

El viento alisio soplará con fuerza en la costa este y medianías. En varias zonas del litoral las olas podrán llegar hasta los dos metros de altura.

Para este viernes habrá algo de nubosidad baja Norte y Nordeste, con lluvias débiles a primera hora del día. En general, estará despejado en todas islas y continuará el tiempo veraniego. El viento será del Nordeste moderado a fuerte. En el mar predominará la marejadilla en las costas del Sur.

El sábado y el domingo las temperaturas serán más cálidas en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. La calima aumentará la sensación de bochorno con mayor presencia a partir del domingo. Ese mismo día podrán aparecer algunos chubascos dispersos en el sur y este, pero que no dejarán grandes precipitaciones.

Eclipse parcial

La luna llena será protagonista el próximo domingo 7 de septiembre. Esa noche, el satélite alcanzará su fase de plenilunio, es decir, cuando se muestra completamente iluminado desde la Tierra.

Desde Canarias se podrá ver un eclipse parcial. La conocida como «Luna de Sangre» se apreciará en gran parte del planeta y en muchos lugares de España.

Alcanzará su punto máximo de iluminación el domingo 7 a las 20:08 (hora peninsular española). Coincidirá con un eclipse lunar total que se desarrollará entre las 19:31 y las 20:53, alcanzando su fase máxima a las 20:11. Durante 83 minutos, la Luna se verá teñida de rojo intenso, lo que convierte este evento en uno de los eclipses más largos de la década.