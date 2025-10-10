Cambios en el tráfico este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La disputa de la Copa de Europa de Triatlón en Santa Cruz de Tenerife afectará a la circulación y el estacionamiento en el frente marítimo de la ciudad

El próximo domingo, 12 de octubre, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife acogerá la Copa de Europa de Triatlón Tenerife 2025, un evento deportivo de primer nivel que conllevará una serie de modificaciones en la circulación y el estacionamiento en diversas zonas del frente marítimo de la capital.

Vemos cuáles son y las alternativas previstas.

Zona del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Horario de los cortes y alternativas

Las diferentes modalidades darán comienzo a las 08:30 horas y está previsto que concluyan en torno a las 14:00 horas.

Con motivo de su desarrollo, se establecerán restricciones de tráfico desde las 07:00 horas del domingo. Afectarán a tramos de la avenida Constitución, avenida Francisco La Roche, el túnel de la Vía Litoral y las calles Víctor Zurita Soler, Antonio Perera Reyes, Bravo Murillo, La Marina y República de Honduras.

Asimismo, se ha solicitado a la Autoridad Portuaria la apertura de la vía auxiliar del Puerto entre las 07:00 y las 16:00 horas del domingo. El objetivo es facilitar la circulación de los vehículos afectados.

También se recomienda utilizar como itinerario alternativo las Ramblas de Santa Cruz, que permitirán la conexión interior de la ciudad durante el transcurso del evento.

Restricciones de estacionamiento

Para garantizar las labores de montaje, logística y desarrollo de la prueba, será necesario suprimir temporalmente varias zonas de aparcamiento.

En concreto, en la avenida Francisco La Roche, estará prohibido estacionar desde su intersección con las Ramblas de Santa Cruz a partir de las 01:00 horas del domingo 12 y hasta la finalización del evento.

La calle La Marina, desde el callejón Bouza hasta la plaza Isabel II, no se podrá aparcar desde las 12:00 horas del sábado 11 hasta las 14:00 horas del domingo 12.

En la avenida Marítima, en el entorno de la Alameda del Duque de Santa Elena, se eliminarán los estacionamientos desde el 9 de octubre hasta las 14:00 horas del domingo 12.

En el carril de superficie de la avenida Francisco La Roche, no se permitirá el aparcamiento desde las 18:00 horas del sábado 11 hasta las 16:00 horas del domingo.

Parque de la Gesta

El Parque de La Gesta quedará cerrado desde las 7.00 horas hasta las 16.00 horas del domingo 12 de octubre.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la obligación de respetar todas las restricciones y señalizaciones, así como las indicaciones de la Policía Local.

Como en ocasiones anteriores, se recomienda hacer uso del transporte público para acudir a presenciar o participar en la prueba. Las líneas de guaguas de TITSA que habitualmente circulan por la avenida Francisco La Roche modificarán sus itinerarios, circulando por el recorrido interior del Puerto.

Por su parte, las paradas de taxi permanecerán operativas en las inmediaciones del espacio destinado al triatlón. La celebración del evento no afectará al servicio del Metropolitano de Tenerife.