Lanzarote, que cuenta con la mayor cabaña de camellos canarios, celebra la inclusión de esta raza autóctona en las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027

Confirmada la incorporación del camello canario en las líneas de subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, en la medida de “Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción”.

Lanzarote es la que cuenta con mayor número de ejemplares de este animal. Por eso, el presidente del Cabildo de la isla, Oswaldo Betancort, ha mostrado su satisfacción y destaca que se trata de un logro histórico. Asegura que así se garantiza la conservación de esta raza autóctona en peligro de extinción. Además, señala, apoya al sector ganadero de Lanzarote, especialmente en el municipio de Yaiza.

El camello canario se incluye por primera vez en las ayudas agroambientales

Reconocimiento al valor de la especie

Esta inclusión supone un reconocimiento expreso al valor histórico, cultural y económico de la cabaña camellar de Canarias. Lanzarote es donde se concentra el mayor número de ejemplares del archipiélago. En el municipio de Yaiza, y especialmente en el polígono agroganadero de Uga, se ubican la mayoría de las explotaciones dedicadas a esta especie, que constituyen un referente insular y regional en la cría, cuidado y aprovechamiento del camello canario.

El camello canario, única raza autóctona de esta especie de España y de Europa, había quedado fuera de las ayudas agroambientales. Tanto en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR 2014-2020) como en las primeras convocatorias del actual PEPAC 2023-2027. Pese a estar inscrito desde 2012 en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como especie en peligro de extinción, ni en uno ni en otro programa había recibido apoyo económico de fondos europeos.

Celebración en Lanzarote

Oswaldo Betancort apuntó que en Lanzarote celebran este «logro histórico que hace justicia a una raza que ha sido clave en el desarrollo de nuestra isla, de su paisaje y de su modelo económico. El camello canario forma parte de la identidad de Lanzarote y ahora, por fin, cuenta con un marco de apoyo europeo que permitirá a los ganaderos seguir cuidándolo y garantizar su pervivencia en el tiempo”.

Recordó que “han sido más de diez años en donde el camello no se recogía en las ayudas agroambientales, por lo que este logro es el resultado del duro trabajo. Podemos decir que por primera vez, el camello canario accede a unas ayudas europeas que reconocen su importancia histórica, cultural y económica”.

La medida se hará efectiva tras la próxima modificación formal del PEPAC que el Ministerio de Agricultura presentará a la Comisión Europea. Se abre así la puerta a la convocatoria de ayudas específicas para nuevos solicitantes que quieran contribuir a la conservación de esta raza autóctona en peligro de extinción.