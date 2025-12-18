ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

Camilo actuará en el Tenerife Music Festival este 2026

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El evento se celebrará el próximo 12 y 13 de junio en el Puerto de la capital tinerfeña

El Tenerife Music Festival anunció este jueves la incorporación del artista colombiano Camilo a su cartel para la tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Camilo actuará en el Tenerife Music Festival este 2026 / Imagen cedida por la organización

El artista colombiano actuará el sábado 13 de junio, sumándose a una programación que consolida al festival como una de las grandes citas musicales del año en Canarias, señaló la organización.

Ganador de varios Latin Grammy

Camilo es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música en español actual. Su propuesta artística, marcada por la autenticidad, la emoción y una fusión natural entre el pop latino y los sonidos tropicales, ha conectado con millones de oyentes en todo el mundo.

Con varios Latin Grammy y una trayectoria internacional sólida, Camilo ha firmado algunos de los temas más escuchados de los últimos años. Tras el lanzamiento de su álbum Cuatro en 2024, el artista también ha mantenido una intensa actividad internacional, combinando giras y nuevos proyectos.

Los abonos para el Tenerife Music Festival ya se encuentran a la venta mientras que las entradas individuales saldrán próximamente.

Noticias Relacionadas

Clavijo anuncia la concesión al cantante Braulio de la Medalla de Oro de Canarias

Redacción RTVC -

El Cabildo de Tenerife da luz verde al convenio para transformar el frente litoral de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC -

Danny Ocean o Ptazeta, entre los nuevos artistas confirmados para el Granca Live Fest 2026

Redacción RTVC -

El festival Starmus homenajeará a la primatóloga Jane Goodall en Canarias

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Gran Canaria rechaza la nueva tasa de AENA a las guaguas en los aeropuertos

Localizan el cadáver de un hombre que practicaba barranquismo en Gran Canaria

Clavijo anuncia la concesión al cantante Braulio de la Medalla de Oro de Canarias

Gran Canaria destina 870.000 euros para mejorar el acceso de 112 casas

Lotería de Navidad 2025 | Minuto a minuto con todos los detalles del sorteo más esperado del año

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025