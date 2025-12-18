El evento se celebrará el próximo 12 y 13 de junio en el Puerto de la capital tinerfeña

El Tenerife Music Festival anunció este jueves la incorporación del artista colombiano Camilo a su cartel para la tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Camilo actuará en el Tenerife Music Festival este 2026 / Imagen cedida por la organización

El artista colombiano actuará el sábado 13 de junio, sumándose a una programación que consolida al festival como una de las grandes citas musicales del año en Canarias, señaló la organización.

Ganador de varios Latin Grammy

Camilo es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música en español actual. Su propuesta artística, marcada por la autenticidad, la emoción y una fusión natural entre el pop latino y los sonidos tropicales, ha conectado con millones de oyentes en todo el mundo.

Con varios Latin Grammy y una trayectoria internacional sólida, Camilo ha firmado algunos de los temas más escuchados de los últimos años. Tras el lanzamiento de su álbum Cuatro en 2024, el artista también ha mantenido una intensa actividad internacional, combinando giras y nuevos proyectos.

Los abonos para el Tenerife Music Festival ya se encuentran a la venta mientras que las entradas individuales saldrán próximamente.