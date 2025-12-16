Gobierno de Canarias, sindicatos y organizaciones empresariales lanzan una campaña de concienciación: el número de accidentes se ha reducido pero han aumentado los graves y los mortales

El Gobierno de Canarias, los sindicatos y las organizaciones empresariales han lanzado una campaña de concienciación para reforzar la prevención de riesgos laborales, tras registrarse 27 muertes en el trabajo entre enero y octubre de 2025, pese al descenso de la siniestralidad respecto al año anterior.

Una campaña de concienciación busca reducir los riesgos laborales tras 27 muertes en 2025. Imagen de archivo EFE.

Bajo el lema ‘Reduce el riesgo a cero’ la campaña subraya que la seguridad laboral debe ser una prioridad para las empresas, los trabajadores y las administraciones públicas para que «el contador» de accidentes se reduzca a cero, después de que entre esos meses de este año se sufrieran en Canarias un total de 20.276 con baja médica, un 6,12 % menos respecto a 2024.

El director general de Trabajo del Gobierno canario, José Ramón Rodríguez, ha señalado durante la presentación del anuncio, que se emitirá entre el 17 y 31 de diciembre, que se trata de una reducción del índice en el sentido en que hay más trabajadores afiliados a la Seguridad Social y menos accidentes, pero que estas cifras continúan preocupando al Ejecutivo.

Para el técnico de la oficina de Prevención de Riesgos Laborales UGT de Canarias, Renato Artero, las cifras de siniestralidad en las islas son «alarmantes e intolerables». Artero ha advertido de que, aunque se hayan reducido los accidentes, han aumentado los graves y los mortales.

Análisis de las causas

Además, ha señalado la necesidad de que el Gobierno canario y los agentes sociales se detengan principalmente en el análisis de las causas porque «es donde están las claves para prevenir y evitar que vuelvan a repetirse los accidentes» al tiempo que ha enfatizado la relevancia de que «exista una vigilancia y control continuo de la aplicación y cumplimiento de la normativa y de las medidas de seguridad».

Respecto a las causas de los accidentes laborales, el coordinador del Gabinete de Salud Laboral de CCOO de Canarias, Víctor Toledo, ha señalado que nueve personas fallecieron por infartos y derrames cerebrales, «que desde las organizaciones sindicales consideramos que pueden estar vinculados con la organización del trabajo y también con la forma de vida que existe actualmente».

Además, once de los accidentes mortales están vinculados a caídas en altura y golpes contra objetos y seis personas fallecieron en las carreteras al ir o volver del trabajo.

Según ha explicado el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), Elirerto Galván, la principal causa de esos accidentes es el aumento de tráfico en las autopistas canarias, que «ya no admiten más coches».

«Cada despiste suma riesgo»

El responsable de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación de Empresarios de Tenerife (CEOE), Guzman de Paz, ha puesto en valor esta campaña al considerar que «conecta con algo muy sencillo, que es que cada pequeño despiste suma riesgo».

«La siniestralidad laboral no es algo que aparezca de golpe. Se construye muchas veces con gestos cotidianos, con decisiones que se toman rápidas. A lo que queremos llegar es a que cada buena práctica que hacemos empresas y trabajadores siempre devuelve este contador el cero», ha señalado De Paz.

La vicepresidenta de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, ha manifestado que, «afortunadamente, el 98 % de los accidentes que se producen son leves».

Labor divulgativa y pedagógica

Gil ha señalado la labor divulgativa y pedagógica de la campaña pero también la importancia de buscar una estrategia en materia de prevención reforzada, «con cierta estabilidad en el tiempo» y que «no esté sujeta a los vaivenes de los procedimientos administrativos».

Para la vicepresidenta de la CCE, lo positivo de esta campaña es que «no se señalan culpables» y «por fin se entiende que esto es una responsabilidad mancomunada».

«Oír a las centrales sindicales hablar de empresarios y trabajadores juntos es muy positivo desde nuestro punto de vista, en la medida en que tenemos que entender que hay una diferencia muy clara entre un accidente que se produce en una caída de altura cuando un señor no tiene un arnés, a cuando lo tiene y no se lo pone», ha concluido Gil.