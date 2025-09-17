La campaña pretende concienciar sobre los efectos positivos para la salud, la economía y el empleo de consumir productos locales
«Las cositas de aquí son de calidad» es una campaña del Gobierno de Canarias para promocionar el producto canario local y sensibilizar a la población sobre los efectos positivos del mismo, en salud y en generación de economía local y empleo.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha presentado este miércoles esta campaña institucional que comienza este miércoles y durará hasta el 3 de octubre y se promocionará a través de radio, prensa y redes sociales.
Con un estilo «cercano y original» se invita así a los consumidores a valorar el producto de cercanía, ha señalado el consejero, quien ha insistido en la importancia de reforzar la apuesta de los consumidores por el trabajo de los hombres y mujeres del campo y de mar.
Desarrollo de la economía local
De esta manera, ha agregado, se contribuye al desarrollo de la economía local, así como al mantenimiento de los paisajes agrarios y tradiciones.
Asimismo, ha destacado que la promoción de una alimentación saludable a través de productos de kilómetro cero es un objetivo que comparten varios proyectos del Gobierno de Canarias, como el plan escolar de frutas y verduras o el programa de ecocomedores.