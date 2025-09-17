La campaña pretende concienciar sobre los efectos positivos para la salud, la economía y el empleo de consumir productos locales

‘Las cositas de aquí son de calidad’, una campaña para promocionar el producto canario.

«Las cositas de aquí son de calidad» es una campaña del Gobierno de Canarias para promocionar el producto canario local y sensibilizar a la población sobre los efectos positivos del mismo, en salud y en generación de economía local y empleo.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha presentado este miércoles esta campaña institucional que comienza este miércoles y durará hasta el 3 de octubre y se promocionará a través de radio, prensa y redes sociales.

Con un estilo «cercano y original» se invita así a los consumidores a valorar el producto de cercanía, ha señalado el consejero, quien ha insistido en la importancia de reforzar la apuesta de los consumidores por el trabajo de los hombres y mujeres del campo y de mar.

Desarrollo de la economía local

De esta manera, ha agregado, se contribuye al desarrollo de la economía local, así como al mantenimiento de los paisajes agrarios y tradiciones.

Asimismo, ha destacado que la promoción de una alimentación saludable a través de productos de kilómetro cero es un objetivo que comparten varios proyectos del Gobierno de Canarias, como el plan escolar de frutas y verduras o el programa de ecocomedores.