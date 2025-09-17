ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

‘Las cositas de aquí son de calidad’, una campaña para promocionar el producto canario

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La campaña pretende concienciar sobre los efectos positivos para la salud, la economía y el empleo de consumir productos locales

Campaña Las cositas de aquí son calidad
‘Las cositas de aquí son de calidad’, una campaña para promocionar el producto canario.

«Las cositas de aquí son de calidad» es una campaña del Gobierno de Canarias para promocionar el producto canario local y sensibilizar a la población sobre los efectos positivos del mismo, en salud y en generación de economía local y empleo.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha presentado este miércoles esta campaña institucional que comienza este miércoles y durará hasta el 3 de octubre y se promocionará a través de radio, prensa y redes sociales.

Con un estilo «cercano y original» se invita así a los consumidores a valorar el producto de cercanía, ha señalado el consejero, quien ha insistido en la importancia de reforzar la apuesta de los consumidores por el trabajo de los hombres y mujeres del campo y de mar.

Desarrollo de la economía local

De esta manera, ha agregado, se contribuye al desarrollo de la economía local, así como al mantenimiento de los paisajes agrarios y tradiciones.

Asimismo, ha destacado que la promoción de una alimentación saludable a través de productos de kilómetro cero es un objetivo que comparten varios proyectos del Gobierno de Canarias, como el plan escolar de frutas y verduras o el programa de ecocomedores. 

Noticias Relacionadas

El Gobierno reafirma su compromiso con el avance conjunto de Canarias a través de su lema «Islas Iguales»

Redacción RTVC -

Clavijo viajará a Agadir en enero de 2026 para profundizar en la cooperación con Marruecos

Redacción RTVC -

Presentan la maqueta del nuevo Palacio de Justicia de Fuerteventura

Redacción RTVC -

La lucha canaria llega al Festival de Cine de San Sebastián

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Dos hombres están heridos graves tras chocar su coche con una vivienda en Candelaria, en Tenerife

Lluvia, granizo y calima en el norte de Gran Canaria

El tiempo en Canarias | Calor, calima y tormentas ocasionales

El Gobierno reafirma su compromiso con el avance conjunto de Canarias a través de su lema «Islas Iguales»

«España está al frente de la lucha contra la migración ilegal»

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025