Para las jornadas de este viernes y del sábado se han programado cuatro regatas en la bahía de Arrecife

El Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina ‘Ciudad y Puerto del Arrecife’ llega a su fin

Este fin de semana, el XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros ‘Ciudad y Puerto del Arrecife’ vivirá su desenlace. Este viernes y el sábado se desarrollarán las dos últimas jornadas de competición en la bahía de Arrecife, en Lanzarote. Un fin de semana en el que se esperan unas exigentes condiciones de viento, poniendo a prueba a destreza de los patrones y la labor de los tripulantes de las diferentes embarcaciones.

El Romerito de David Martín defiende el liderato, pero por detrás otros barquillos amenazan la primera posición. Tras un primer fin de semana de regatas en la bahía de Arrecife, la competición se reanuda este viernes a partir de las 14:00 horas y continuará el sábado a las 11:00 horas. Habrá un total de cuatro pruebas programadas, dos por día si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Para este fin de semana, se esperan unas condiciones meteorológicas totalmente diferentes a las registradas la pasada semana. Este viernes, el viento soplará de dirección norte-noreste con una intensidad de 15 nudos y rachas que pueden alcanzar los 19 nudos. En cuanto al sábado, la intensidad del viento aumenta hasta los 19 nudos y rachas de 25, condiciones que están al límite de lo que marca el reglamento de los barquillos de vela latina canaria.

La jornada del sábado, retransmitida por Televisión Canaria

Las dos regatas del sábado contarán con la retransmisión en directo de Televisión Canaria, con un despliegue de más de 10 cámaras y un equipo técnico de más de 25 personas.

Televisión Canaria llevará en directo a todos los rincones del archipiélago la emoción de los barquillos de vela latina canaria.

XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros ‘Ciudad y Puerto del Arrecife’

Clasificación y cierre del campeonato

El Romerito de David Martín lidera con 5 puntos la clasificación de este campeonato. Graciplus de Nete Armas, Playa Dorada – EG Interiorismo de Aythami Quintana y Tritón de Kevin Cabrera, comparten la segunda posición de la general con 9 puntos.

El Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros ‘Ciudad y Puerto del Arrecife’ tendrá en la tarde del sábado su colofón, con la entrega de premios. El acto se desarrollará a partir de las 18:00 horas en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos. Estará presidido por el presidente de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina Canaria, Luis Toledo Romero.