El portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias- Bloque Canarista, Luis Campos, participa en el programa Buenos Días Canarias con motivo del inicio del curso político

Luis Campos durante su entrevista este 4 de septiembre en el programa Buenos Días Canarias.

Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias- Bloque Canarista, ha estado este jueves en el programa Buenos Días Canarias como parte de la ronda de entrevistas con motivo del inicio del curso político.

En relación al problema de acceso a la vivienda que se vive en Canarias, Luis Campos se mostró tajante al afirmar que la vivienda «es el mayor problema que tenemos ahora en Canarias y es un derecho absolutamente quebrado«. «Es un problema -dijo- que está afectando a la mayor parte de la población y es un fracaso también de este gobierno. Todas las iniciativas que han puesto en marcha no han solucionado el problema y cada año que pasa se incrementa el precio del alquiler. Es un problema muy muy grave y muy serio y será una de nuestras prioridades».

Transporte público

Junto al tema de la vivienda, el del transporte es otro asunto al que hizo referencia Campos asegurando que los problemas de movilidad en algunas islas son «una de las consecuencias del modelo desarrollista que hace el Gobierno de Clavijo. Defendemos que lo que se está haciendo es el ‘modo Clavijo’, el de pasar el rodillo, el de no escuchar a la oposición, el de seguir la misma vía que nos ha llevado a una situación de colapso en nuestras carreteras».

Por este argumento consideró «una buena noticia» la firma de protocolos en Tenerife y Gran Canaria con el Estado para impulsar alternativas al transporte terrestre con líneas ferroviarias. Consideró por ejemplo que la obra prevista en Gran Canaria es «una obra estructural y estratégica para mejorar en la conectividad y en un servicio publico esencial como es el transporte público. Eso permitirá disminuir las colas en las carreteras. El transporte guiado es más sostenible que los que actualmente tenemos».

Luis Campos durante su entrevista este 4 de septiembre en el programa Buenos Días Canarias.

«La política migratoria ha sido un fracaso del Gobierno de Canarias y del Estado»

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias consideró que «la política migratoria ha sido un fracaso del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado». En este sentido aseguró que las «trabas» que están poniendo el PP y Vox para la distribución de menores no acompañados entre las comunidades autónomas «nos llevan a una situación realmente esperpéntica». «El PP -apuntó- es socio del señor Clavijo en el Gobierno de Canarias y Vox es socio del señor Clavijo en algunos ayuntamientos de Canarias y son los que están poniendo verdaderas trabas».

Aseguró Campos que «no puede recaer la responsabilidad de atender a estos menores solo en los territorios que somos puerta de entrada sino que tiene que ser una tarea compartida, una tarea solidaria y por eso exigimos en su momento la modificación artículo 25 de la Ley de Extranjería«. «El goteo que se está produciendo -(en las derivaciones) – es vergonzoso y lamentable. El Gobierno de España tiene que poner más fuerza en cumplir la orden del Supremo con lo menores que han pedido asilo pero también con el resto para que las comunidades autónomas reciban a estos menores».

Situación orgánica de Nueva Canarias

En relación al abandono de varios miembros de Nueva Canarias para formar parte de otro partido político, Campos aseguró que «llevábamos tiempo dedicando energía a personas que no están ya en nuestra organización. Ese tiempo pasó. Tuvimos nuestro congreso nacional a finales de julio y respetando la decisión de cada persona y respetando la democracia hicimos una renovación importante». «A partir de ahí hemos cerrado ese capítulo», sentenció.

Manifestó que «ahora nuestro tiempo y energía está concentrado en las personas que sí están en nuestro proyecto. Ese es nuestro objetivo, centrarnos en los problemas que tiene la gente que vive aquí. Ayer celebramos nuestra primera mesa política nacional y hablamos de la prioridades de trabajo que serán temas como la vivienda o el modelo de desarrollo; en definitiva detectar los problemas y trabajar para solucionarlos».