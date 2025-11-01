El popular actor de telenovelas turcas Can Yaman se encuentra estos días de rodaje en Tenerife. Durante su estancia está conociendo tradiciones locales

Can Yaman, popular actor de telenovelas turcas, está de rodaje en Tenerife. El actor está inmerso en el rodaje de su nueva serie y, por primera vez, en español.

Can Yaman junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una imagen compartida por el actor en su instagram

Durante su estancia en la isla ya se ha dejado ver por las calles de Santa Cruz de Tenerife. Además ha sido recibido por la presidenta del Cabildo de Tenerife en el Palacio Insular. Rosa Dávila ha destacado la importancia de estas producciones internacionales de rodaje en la isla como motor de la industria audiovisual. La visita también la ha compartido el actor en su instagram donde acumula casi un millón de seguidores.

La nueva serie de Can Yaman está producida por Secuoya Studios y el actor comparte durante estos días imágenes de su estancia en la capital tinerfeña

Su nueva producción se trata de un thriller romántico con mucha acción que tendrá ocho episodios. El director creativo de la serie es Eduardo Galdo. Para su nuevo trabajo, el actor ha asegurado que ha estado estudiando el castellano durante un año cuatro horas diarias. El rodaje, que se ha iniciado en Tenerife, también continuará por Madrid y Andalucía.

Can Yaman en la lucha canaria

Can Yaman se dio a conocer en España en 2019 con su telenovela Erkenci Kus: Pájaro soñador. El actor turco aprovecha su estancia en la isla y también ha querido conocer de cerca algunas de las tradiciones más nuestras como la lucha canaria.

El Club de Lucha Rosario de Valle Guerra compartió una imagen del actor presente en la luchada contra el Club de Lucha Victoria, celebrado en el Terrero José Gutiérrez «Chaval I» en Valle Guerra.