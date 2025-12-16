Expertas en violencia de género de diferentes ámbitos imparten ponencias en el XIX Encuentro de la Red de recursos del ICI

120 profesionales y trabajadoras de los diferentes recursos que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) mantiene en todas las islas participan este martes y miércoles en el XIX Encuentro Regional de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Esta se trata de una actividad destinada a propiciar el encuentro y la formación de las profesionales que trabajan en los servicios que integran la red de recursos para la violencia de género de las islas.

Uno de los datos más alarmantes que se dio a conocer en este encuentro es que Canarias ha realizado más de 400 intervenciones con víctimas de violencia sexual en los cinco centros especializados que abrió el pasado mayo.

Hacer frente a la violencia machista

El director de la ESSSCAN, José Francisco Montelongo, valoró muy positivamente esta formación y aseguró que “dar una atención de calidad y solvente, es esencial para que las mujeres estén atendidas como necesitan y se merecen».

Montelongo también recordó que el Servicio Canario de Salud (SCS) cuenta con un protocolo específico para dar asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia de género y que, desde su puesta en marcha, el SCS ha identificado a 700 mujeres víctimas de violencias machistas.

Canarias reconoce como alarmante la corriente negacionista de la violencia sexual. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

“Es un dato muy alarmante, deberían escucharlos, deberían de razonar lo que están diciendo porque la violencia machista está latente”, aseguró Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad.

Por otra parte, Brito consideró que este encuentro “se trata de una cita ineludible que permite, al menos una vez al año, que las profesionales que trabajan en la red se conozcan personalmente, intercambien experiencias, las expongan y se creen nuevas sinergias».

“Si que hay una corriente o vuelve una corriente negacionista, es una realidad, y como realidad la tenemos que hacer presente”, culminó José Montelongo, director general de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.