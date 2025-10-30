La consejería de Turismo anuncia que buscará el apoyo de operadores turísticos a la Carta de Turismo Sostenible 2025

Turismo presenta ‘Canarias Avanza’ una herramienta para medir el impacto social del sector

La Consejería de Turismo del Gobierno canario ha presentado este jueves en Gran Canaria la herramienta digital ‘Canarias Avanza’. Su finalidad es «escuchar y conectar» a administraciones, empresas, residentes y visitantes para conocer el impacto real del turismo en la sociedad canaria.

La presentación se ha realizado con motivo del Evento Estratégico sobre Sostenibilidad Social en el Turismo de Canarias, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Durante el acto, la consejera autonómica Jessica de León, responsable del área, ha defendido que «este acto pone al residente en el centro de todas nuestras políticas».

De León ha defendido «un turismo que sea más equilibrado en los ámbitos medioambiental, económico y, sobre todo, social». La consejera destaca que este foro ofrece una oportunidad para poner la participación ciudadana al servicio de la gestión turística y hacerlo de la mano de la innovación tecnológica.

La responsable del área señala que el turismo «debe seguir siendo el motor del bienestar de los canarios, pero a través de una profunda reflexión«.

Carta de Turismo Sostenible 2025

Durante la celebración de este evento, la consejera ha anunciado que en la próxima edición de la World Travel Market, que se celebrará en Londres del 4 al 6 de noviembre, Canarias buscará que los operadores turísticos se sumen a la Carta de Turismo Sostenible 2025.

Una carta que la Organización Mundial del Turismo (OMT) posteriormente someterá a debate en la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible, que se celebrará en Lanzarote el próximo 28 de noviembre.