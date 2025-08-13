ES NOTICIA

Canarias convoca ayudas por 3 millones de euros para proyectos de I+D aplicada

RTVC / Europa PRESS
Los proyectos deben ejecutarse por organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos y estar alineados con áreas de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 ampliada)

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria de 2025 de ayudas por 3 millones de euros para proyectos de I+D aplicada (modalidad B).

Canarias convoca ayudas por 3 millones de euros para proyectos de I+D aplicada. ULPGC
Los proyectos deben ejecutarse por organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos, entre otros, y estar alineados con las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 ampliada), detalla el ejecutivo autonómico.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 9 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025. Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse en un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 36 meses consecutivos, aunque podrá contemplarse una prórroga limitada según las condiciones establecidas en las bases reguladoras.

