El archipiélago promocionará el destino del 3 al 5 de marzo en un contexto de recesión e incertidumbre internacional en la ITB de Berlín

El stand de Canarias volverá a estar presente en la ITB Berlin, que se celebra del 3 al 5 de marzo en la capital alemana. El objetivo del archipiélago es consolidar un mercado que no muestra signos de recuperación, en un contexto de recesión económica en Alemania y creciente incertidumbre internacional que podría frenar el gasto.

El turista alemán, considerado uno de los más prudentes ante escenarios inestables, mantiene sin embargo su interés por viajar.

Canarias busca afianzar el mercado alemán en la ITB de Berlín. RTVC

Canarias, el destino favorito de los alemanes

Amantes de la naturaleza y la gastronomía, encuentran en las islas un destino atractivo. El pasado año, de los 16 millones de visitantes recibidos, 2,5 millones procedían de Alemania, lo que sitúa a este país como segundo mercado emisor, solo por detrás de Reino Unido y por delante de Francia.

Pese al contexto económico, el viajero germano continúa priorizando las vacaciones frente a otros gastos. Un equipo de Radiotelevisión Canaria se desplazará a Berlín para informar sobre los acuerdos y novedades que surjan durante la feria.