El Gobierno canario y el Estado coinciden en aumentar las exportaciones y en atraer más inversiones para el archipiélago de terceros países

El Gobierno de Canarias busca alianzas estratégicas con el exterior para favorecer inversiones dentro y fuera del archipiélago.

Informa: RTVC.

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla y el vicepresidente de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, han tratado estos temas en el marco del consejo asesor de Promoción Estratégica y Comercial de Canarias.

Reunión del consejo asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias.

Canarias y Estado han manifestado interés por atraer inversión al archipiélago y aumentar las exportaciones de las islas.

Centro logístico de América Latina y África

En los últimos días se ha aprobado un partida estatal de 500.000 euros para los empresarios que quieran invertir en el extranjero. Desde hace 7 años se están ofreciendo este tipo de ayudas para los que deseen emprender en otros países.

Por su parte, la comunidad autónoma ha facilitado 9 millones de euros para invertir en el extranjero.

López Senovilla ha destacado que Canarias se podría convertir en centro logístico hacia África y América Latina.

La representante estatal ha comentado también que Canarias es la comunidad autónoma que más solicitudes hace para esa finalidad, sobre todo para proyectos en África.

Manuel Domínguez ha afirmado que Latinoamérica es uno de los principales objetivos para internacionalizar la economía canaria.

La formación es uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo esta internacionalización. En Canarias, hay varios proyectos de formación a jóvenes que se divide en varias fases hasta que se insertan en empresas en el exterior.