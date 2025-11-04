La Federación Española de Epilepsia (FEDE) reclama un cambio en la atención sanitaria de los pacientes con epilepsia

Canarias celebra unas jornadas para mejorar la atención a personas con epilepsia

La Federación Española de Epilepsia (FEDE) ha celebrado este martes las jornadas ‘Propuesta de mejora y optimización de la asistencia a los pacientes con epilepsia en las islas Canarias’. El acto, celebrado en la Sala Europa del Parlamento de Canarias, pretende promover un cambio en la atención social y sanitaria de las personas que padecen epilepsia en las islas.

La inauguración contó con la presencia de Mario Cabrera, secretario primero del Parlamento de Canarias; Elvira Vacas, presidenta de la FEDE; y Carlota Boix, responsable de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado de Angelini Pharma.

El acto contó con la proyección del documental ‘Episodios de una vida’, que aborda el estigma asociado a la epilepsia a través del testimonio de dos pacientes, Nuria y Arturo. El doctor Raúl Amela, jefe del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, realizó una ponencia sobre las principales propuestas de mejora derivadas del estudio EPIPASS y el Decálogo para la optimización de la atención a los pacientes con epilepsia.

Por último, se realizaron dos mesas de debate para abordar propuestas de mejora a la hora de atender a los pacientes de epilepsia.

El 40% de los pacientes no pueden controlar sus crisis

FEDE recuerda que la epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 368.000 personas en España, siendo una patología con importantes retos asistenciales. A pesar de haber recibido el tratamiento pertinente y de los avances terapéuticos, cerca del 40% de los pacientes sigue sin poder controlar sus crisis de epilepsia.