La Federación Española de Epilepsia (FEDE) reclama un cambio en la atención sanitaria de los pacientes con epilepsia
La Federación Española de Epilepsia (FEDE) ha celebrado este martes las jornadas ‘Propuesta de mejora y optimización de la asistencia a los pacientes con epilepsia en las islas Canarias’. El acto, celebrado en la Sala Europa del Parlamento de Canarias, pretende promover un cambio en la atención social y sanitaria de las personas que padecen epilepsia en las islas.
La inauguración contó con la presencia de Mario Cabrera, secretario primero del Parlamento de Canarias; Elvira Vacas, presidenta de la FEDE; y Carlota Boix, responsable de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado de Angelini Pharma.
El acto contó con la proyección del documental ‘Episodios de una vida’, que aborda el estigma asociado a la epilepsia a través del testimonio de dos pacientes, Nuria y Arturo. El doctor Raúl Amela, jefe del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, realizó una ponencia sobre las principales propuestas de mejora derivadas del estudio EPIPASS y el Decálogo para la optimización de la atención a los pacientes con epilepsia.
Por último, se realizaron dos mesas de debate para abordar propuestas de mejora a la hora de atender a los pacientes de epilepsia.
El 40% de los pacientes no pueden controlar sus crisis
FEDE recuerda que la epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 368.000 personas en España, siendo una patología con importantes retos asistenciales. A pesar de haber recibido el tratamiento pertinente y de los avances terapéuticos, cerca del 40% de los pacientes sigue sin poder controlar sus crisis de epilepsia.