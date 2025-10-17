Por tercera vez desde diciembre de 2019, Canarias ha dejado de registrar la tasa más alta de divorcios del país

Canarias registro 1,4 rupturas matrimoniales por cada 100.00 habitantes entre abril y junio, la cuarta tasa más alta del territorio nacional. La primera fue la de Murcia (54,9), la segunda, Baleares (52,2) y la tercera, Valencia 52,1). La media nacional fue de 43,9, según datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Canarias baja al cuarto puesto del país en rupturas matrimoniales. Una pareja en el día de su boda, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Paul Braven

Según el informe difundido este viernes, los juzgados civiles del archipiélago computaron 1.150 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 23,8% menos que en el segundo trimestre de 2024 (1.510).

Las tasas más bajas de rupturas matrimoniales en el periodo analizado correspondieron a La Rioja (33,3), Madrid (36,7) y Castilla-León (38,6). En el segundo trimestre de 2025 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, se situó en 21.348, cifra que supone un descenso del 16,7 % respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

https://rtvc.es/tag/rupturas-matrimoniales/

Datos nacionales

En lo que se refiere a datos de ámbito nacional, en el segundo trimestre de 2025 tanto separaciones como divorcios consensuados y no consensuados se redujeron con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, se registraron 7.104 demandas de divorcio no consensuado, lo que equivale a un decremento interanual del 28,1%, y se presentaron 190 separaciones no consensuadas, cifra que supone un 43,5 % menos.

Las demandas de divorcio consensuado, que sumaron 13.442 en el periodo analizado, bajaron un 8,9 por ciento, mientras que las separaciones consensuadas, que fueron 589, disminuyeron un 10,4 % respecto al segundo trimestre de 2024.

Entre abril y junio de este año se presentaron 23 demandas de nulidad, por las 14 presentadas en el mismo periodo de 2024, lo que ha supuesto un aumento del 64,3 por ciento.

El mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en la Región de Murcia, con 54,9; seguida de Baleares, con 52,2 y Comunidad Valenciana, con 52,1. Los valores más bajos se produjeron en La Rioja, con 33,3 por cada 100.000 habitantes; Comunidad de Madrid, con 36,7 y Castilla y León, con 38,6. La media nacional se situó en el segundo trimestre de este año en 43,9 demandas por cada 1cada 100.000 habitantes, 8,8 puntos más baja que en el mismo periodo de 2024.