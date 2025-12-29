El Colegio de Dentistas de Las Palmas logra cinco sentencias condenatorias firmes en 2025 por casos de intrusismo, de estafa y de lesiones y mantiene otros ocho procedimientos penales en curso por causas relacionadas con este tipo de delitos

El Coelp, Colegio de Dentistas de Las Palmas, ha logrado que se condene a una persona por intrusismo profesional, en el que hace el quinto fallo judicial que logra por prácticas similares en el año 2025, según ha anunciado este lunes.

El Colegio de Dentistas de Las Palmas consigue la quinta condena por intrusismo de 2025. RTVC.

Esta última sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, castiga hechos que se remontan al 20 de octubre de 2022, cuando el condenado, que carecía de la titulación y habilitación profesional exigidas, al ostentar la condición de protésico dental y no la de odontólogo o estomatólogo, recibió a un paciente en su laboratorio de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana.

Donde -relata un comunicado de la organización profesional- le atendió directamente y le practicó diversas mediciones de la mandíbula y la dentadura, utilizando para ello un molde dental, realizando actuaciones propias del ejercicio de la Odontología, reservadas en exclusiva a los dentistas.

Y expone que durante el juicio oral el acusado reconoció expresamente los hechos y manifestó su conformidad con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, adhesión a la que se sumó la acusación particular, ejercida por el Colegio de Dentistas de Las Palmas.

Doce meses de multa

Precisando que la sentencia impone una pena de doce meses de multa, con una cuota diaria de ocho euros, lo que asciende a un importe total de 2.880 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente en caso de impago, así como el pago de las costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Y destacando que la sentencia comporta, además, la generación de antecedentes penales.

El Colegio de Dentistas de Las Palmas subraya, por otra parte, que, con estas, ha logrado un total de cinco sentencias condenatorias firmes en 2025 por diferentes delitos, relacionados con diversos casos de intrusismo, de estafa y de lesiones, al tiempo que mantiene otros ocho procedimientos penales en curso por causas relacionadas con este tipo de delitos.

Y afirma, en palabras de su presidente, Francisco Cabrera Panasco, que «cinco condenas firmes en 2025 evidencian una actuación decidida del Colegio, pero también ponen de manifiesto una realidad preocupante: las penas por intrusismo no reflejan la gravedad del riesgo que estas prácticas ilícitas suponen para la salud de la población».