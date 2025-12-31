Weimar se adelanta al resto de Canarias con las preuvas al mediodía y música en directo, mientras las capitales preparan verbenas nocturnas sin coste

El ambiente festivo se ha adelantado este 31 de diciembre en el municipio de Weimar, en Tenerife, donde decenas de personas comenzaron a despedir el año a pleno día.

A las doce del mediodía se tomaron las tradicionales doce uvas y, desde ese momento y hasta las ocho de la tarde, vecinos y visitantes disfrutan de orquestas y DJs en directo, en una celebración pensada para todos los públicos.

La fiesta incluye también actividades infantiles, como ludotecas y castillos hinchables, convirtiéndose en una alternativa diferente para cerrar el año y disfrutar del último baile antes de la Nochevieja.

Opciones gratuitas

Weimar se convierte así en uno de los primeros municipios de Canarias en dar la bienvenida al nuevo año en un ambiente familiar y festivo.

Canarias da la bienvenida al nuevo año con las preuvas, fiestas diurnas y celebraciones gratuitas. RTVC

Ya por la noche, las capitales de Tenerife y Gran Canaria ofrecerán opciones gratuitas para quienes prefieran celebrar sin gastar.

En Santa Cruz de Tenerife, varias orquestas actuarán hasta las seis de la mañana, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la fiesta se prolongará hasta las cinco y media, con espectáculos de luz, color y música para recibir el año nuevo con buen ánimo y sin coste para el público.