Canarias denuncia la lentitud en la derivación de menores migrantes a otras comunidades

Solo 143 de los 526 menores llegados desde agosto han sido trasladados mediante el procedimiento exprés, según el Gobierno autonómico.

Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, en La Radio Canaria. / Foto: La Radio Canaria.

El ritmo de derivación de menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia otras comunidades autónomas continúa siendo lento. Así lo ha denunciado este lunes en La Radio Canaria la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, quien ha advertido de que los traslados no avanzan al ritmo esperado ni necesario para aliviar la presión sobre el sistema de acogida del Archipiélago.

Desde que se declarara la contingencia migratoria en agosto, «han llegado a las islas 526 menores, de los cuales solo 143 han salido» a través de los denominados traslados exprés, un mecanismo habilitado para acelerar las derivaciones.

670 jóvenes trasladados por todas las vías

Si se tienen en cuenta todas las fórmulas de reubicación existentes, el número total de menores trasladados asciende a 670 jóvenes desde el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo requirió al Estado que admitiera en su red de acogida a los menores con solicitudes de asilo.

Pese a ello, Rodríguez insiste en que el volumen de salidas sigue siendo insuficiente. “No es el ritmo esperado ni el adecuado”, ha señalado en el programa De La Noche Al Día, con Estíbaliz Pérez.

Trámites largos y recursos de las comunidades

Entre los factores que explican esta lentitud, la directora general apunta, en primer lugar, a que se está aplicando el procedimiento administrativo común a una situación que considera extraordinaria, lo que alarga considerablemente los plazos. A ello se suma, según denuncia, la resistencia de las comunidades autónomas a la hora de aceptar a los menores derivados.

“Se va bastante lento. De esos 526 menores, solo 143 han salido. Estamos a la espera de que llegue la resolución definitiva de traslado y es ahí donde se ralentiza el procedimiento, entre otras cosas porque se aplica el proceso administrativo común y porque las comunidades autónomas recurren cada uno de los pasos”, explicó Rodríguez.

Canarias denuncia la lentitud en la derivación de menores migrantes a otras comunidades / Foto: La Radio Canaria.

Más expedientes que resoluciones

A día de hoy, el Gobierno de Canarias ha remitido más de 700 expedientes de traslado, pero únicamente se han dictado alrededor de 300 resoluciones, una diferencia que evidencia, según el Ejecutivo autonómico, el colapso del sistema.

Además, 14 menores han rechazado ser trasladados fuera del Archipiélago, una decisión que entra dentro de sus derechos. Rodríguez recordó que los menores «deben ser escuchados» y que su voluntad forma parte del procedimiento.

El Gobierno canario insiste en la necesidad de una respuesta más ágil y corresponsable por parte del Estado y de las comunidades autónomas ante una situación que sigue tensionando los recursos de protección a la infancia en las Islas.