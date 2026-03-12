El Gobierno autonómico prioriza la atención domiciliaria y la autonomía personal para el periodo 2026-2030

La Consejería de Bienestar Social impulsa un ambicioso plan de inversión. Candelaria Delgado presenta un modelo integral para mayores y dependientes con fondos propios y europeos. Esta iniciativa busca reducir las listas de espera y mejorar la coordinación entre las instituciones canarias.

El Gobierno de Canarias activa una inversión histórica de 1.300 millones de euros. Esta partida económica financiará la Estrategia de Atención Sociosanitaria durante los próximos cinco años. La administración autonómica busca transformar el sistema actual para favorecer la asistencia en el hogar.

La consejera Candelaria Delgado explica que el plan persigue la desinstitucionalización de los pacientes. El nuevo proyecto mejora la colaboración necesaria con Sanidad, los cabildos y los ayuntamientos. Los responsables lamentan la baja ejecución de los planes anteriores durante la pasada legislatura.

Esta estrategia integral atiende a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o salud mental. El documento técnico incluye 66 acciones concretas con sistemas de evaluación continua. Además, los expertos trabajarán intensamente para captar fondos europeos destinados a estas áreas sociales.

Agilidad en la gestión y dependencia

El viceconsejero Francis Candil anuncia medidas para acelerar los informes de dependencia y discapacidad. El personal sanitario colaborará directamente en la tramitación de estos expedientes oficiales. Esta sinergia permitirá acceder a la historia clínica de los pacientes de forma segura.

El objetivo principal marca un plazo máximo de 180 días para las valoraciones. Delgado asegura que algunas islas alcanzarán pronto la lista de espera cero en discapacidad. Por ello, el Ejecutivo canario refuerza los protocolos de actuación con las corporaciones locales.

La Consejería apuesta firmemente por la teleasistencia para llegar a más hogares canarios. Actualmente, 4.200 usuarios disfrutan de este servicio en todo el archipiélago. El Gobierno prevé elevar esta cifra hasta los 20.000 beneficiarios durante el próximo año.

Infraestructuras y formación profesional

La creación de nuevas plazas sociosanitarias requiere la liberación de suelo por los ayuntamientos. El Ejecutivo empleará el Fondo de Desarrollo de Canarias y la Reserva de Inversiones. Asimismo, la administración recupera la colaboración público-privada para construir los centros necesarios.

El plan también aborda la preocupante falta de profesionales cualificados en el sector. La Consejería creará nuevas acreditaciones profesionales y bolsas de empleo específicas. Un convenio propio introducirá mejoras salariales para atraer a más trabajadores a estos puestos.

Finalmente, Bienestar Social licita un sistema de seguimiento para los centros de mayores. Los técnicos realizan un estudio detallado sobre las necesidades reales de cada municipio. Estas medidas garantizan una planificación eficaz frente al progresivo envejecimiento de la población canaria.