El límite máximo de precio para las viviendas subvencionables para jóvenes será de 170.000 euros en las islas capitalinas y hasta 200.000 euros para las islas no capitalinas

El Gobierno de Canarias elevó este jueves el límite máximo de precio de adquisición de las viviendas subvencionables para jóvenes hasta los 170.000 euros en las islas capitalinas y hasta 200.000 euros para las islas no capitalinas y las familias numerosas.

Canarias eleva el límite del precio de las viviendas sujetas a ayudas para la compra / Archivo RTVC

Este cambio responde a la necesidad de ajustar los umbrales establecidos en 2022, que fijaban un máximo de 120.000 euros, ya desfasados frente al precio medio actual de la vivienda en el archipiélago, según informó este jueves la Consejería de Vivienda regional en un comunicado.

Actualización de la norma

Esta orden por la que se modifican las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la adquisición de vivienda por parte de personas jóvenes canarias se publicó en el Boletín Oficial de Canarias.

La actualización adapta el marco normativo a la realidad económica actual del mercado inmobiliario y la adapta para facilitar el acceso a la vivienda para la población joven. Por otro lado, la cuantía de la subvención, cuya convocatoria se espera que pueda publicarse próximamente, podrá alcanzar hasta un máximo de 11.000 euros por beneficiario.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, afirmó que «la vivienda no puede seguir siendo una carrera de obstáculos para nuestra juventud» y que esta actualización «es un paso clave para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan y no queden fuera por límites que ya no reflejan la realidad actual del mercado».