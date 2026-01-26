La imprudencia y el desconocimiento del mar provocaron al menos 69 fallecidos por ahogamiento el año pasado en Canarias, la mayoría turistas

Canarias vuelve a mirar al mar con preocupación. El pasado año, al menos 69 personas perdieron la vida por ahogamiento en el Archipiélago, en la mayoría de los casos como consecuencia de conductas imprudentes y del incumplimiento de las recomendaciones de seguridad.

Uno de los episodios más graves se produjo en noviembre en el puerto de La Cruja, al norte de Tenerife, cuando un golpe de mar arrastró a varios turistas que se encontraban en una zona no segura, pese a que estaba activa una prealerta por fenómenos costeros. Las estadísticas reflejan que siete de cada diez fallecidos en el litoral canario son visitantes.

Información preventiva

Canarias, en alerta ante el aumento de fallecidos por ahogamiento. RTVC

Ante esta situación, el sector hotelero refuerza la información preventiva con carteles en varios idiomas alertando del peligro y recomendando no acudir a la playa en días adversos. Sin embargo, las imágenes se repiten cada fin de semana: personas demasiado cerca de las olas, poniendo en riesgo su vida y la de los equipos de rescate.

En los últimos días se han registrado cuatro nuevos fallecidos y una persona continúa desaparecida. Las autoridades insisten en que las recomendaciones son claras tanto para turistas como para residentes: respetar las indicaciones oficiales y contemplar el Atlántico desde una distancia segura.