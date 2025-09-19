‘Canarias es deporte’ inicia temporada con más exteriores y citas deportivas

La primera entrega del programa acompaña este domingo a la atleta de slackline Débora Casimiro, al campeón del Eurobasket sub-18 Marco Justo y a la portera internacional Misa Rodríguez

La presentadora Natalia Cuéllar entrevistará al piloto Giovanni Fariña

Este domingo, 21 de septiembre, arranca en Televisión Canaria una nueva temporada de ‘Canarias es deporte’, el espacio de los Servicios Informativos que cada semana abre ventana a la actualidad deportiva del Archipiélago.

La periodista deportiva Natalia Cuéllar regresa al frente de esta nueva etapa del programa, que se emitirá en su horario habitual, los domingos a las 13:50 horas, justo antes del Telenoticias1.

En su compromiso de servicio público y escaparate del deporte canario, ‘Canarias es deporte’ seguirá dando visibilidad de los deportes autóctonos de Canarias y profundizando en historias individuales de atletas isleños de distintas disciplinas.

Esta séptima temporada reforzará su presencia en exteriores para acercarse aún más a la realidad del deporte isleño, recogiendo sobre el terreno las voces y vivencias de sus protagonistas. Además, el programa incorpora una agenda semanal con las principales citas deportivas del Archipiélago.

Este primer episodio de temporada acompañará a Débora Casimiro, atleta profesional de Highline Freestyle, Marco Justo, entrenador de baloncesto que actualmente dirige al Palmer Basket Mallorca de la Primera FEB, y Misa Rodríguez, portera del Real Madrid y campeona del mundo con la Selección Española.

La pionera canaria del slackline

Débora Casimiro descubrió el slackline en 2019 y, desde entonces, su objetivo ha sido elevar la presencia femenina al más alto nivel de este deporte. Esta pionera canaria practica la modalidad más extrema de este deporte; el Highline Freestyle, que consiste en caminar y realizar acrobacias sobre una cinta suspendida en el aire a gran altura. Siendo la primera mujer en el mundo en aterrizar un front flip o un doble back flip sobre un Highline, posicionándose como referente en mi disciplina a nivel internacional.

Uno de sus próximos proyectos es caminar sobre un highline entre los edificios más emblemáticos de Madrid como homenaje al equilibrista Philippe Petit, que consiguió cruzar las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York en 1974.

En 2024, afrontó un momento difícil tras ser diagnosticada de endometriosis. Desde entonces aprovecha la visibilidad de su actividad para poner el foco en la lucha de las mujeres aquejadas de esta enfermedad que condicionó su vida y que ha sabido afrontar con la máxima entereza.

Historias de campeonato

Marco Justo se proclamó este verano campeón del Eurobasket con la Selección Española sub-18 de baloncesto. Un triunfo que ya forma parte de los mejores momentos de su carrera como entrenador. En tan solo una semana, el técnico grancanario iniciará su segunda temporada al frente del Palmer Basket, equipo balear al que logró ascender la pasada campaña a Primera FEB.

Justo se formó como técnico asistente en el CB Canarias y obtuvo su primera oportunidad como entrenador ACB en el Palencia. Sin embargo, los malos resultados le obligaron a abandonar el cargo prematuramente. Sobre aquella enriquecedora experiencia y los pormenores de su carrera conversó recientemente con Aarón Suárez.

Misa Rodríguez no necesita presentación. La portera del Real Madrid y campeona del mundo con la Selección Española atraviesa una etapa de madurez en uno de los mejores clubes del país. Sus inicios en el fútbol y los objetivos que se marca en el futuro se recogen en un reportaje que repasa, además, los lugares de su infancia. Los campos y canchas del municipio de Telde se convierten en escenario para mostrar el lado más humano de una futbolista que entró en los libros de historia en Australia el 20 de agosto de 2023.

El entrenador Marco Justo y la portera Misa Rodríguez.

Entrevista semanal

El primer invitado de la temporada será Giovanni Fariña. El piloto tinerfeño será entrevistado por la presentadora del programa, Natalia Cuéllar, tras conquistar la Peugeot Rally Cup Ibérica el pasado fin de semana en el Rally Princesa de Asturias.