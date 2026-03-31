El Gobierno regional y el central se reunirán el próximo 10 de abril para abordar la participación canaria en la gestión aeroportuaria

El próximo 10 de abril, Tenerife acogerá una reunión bilateral estratégica entre los gobiernos canario y estatal. El encuentro busca alcanzar un acuerdo histórico sobre la cogestión de los ocho aeropuertos del archipiélago. Actualmente, la entidad pública AENA mantiene el control exclusivo de estas infraestructuras vitales para las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, reclama exactamente el mismo trato que otras comunidades. El ejecutivo autonómico considera que las islas necesitan participar activamente en las decisiones aeroportuarias. Por ello, el archipiélago defenderá su capacidad de influir en la gestión de sus puntos de entrada.

Además, Cabello destaca el sentido estratégico de esta reivindicación para una región ultraperiférica. Canarias depende totalmente de sus aeropuertos para garantizar la conectividad de sus ciudadanos. En consecuencia, el gobierno regional exige un papel protagonista en la toma de decisiones.

Sin embargo, esta aspiración de control ejecutivo choca con la postura actual del Ministerio de Política Territorial. El archipiélago espera que la reunión de abril sirva para acercar posturas definitivas. Así, el Gobierno de Canarias mantiene su presión para lograr este objetivo político.

Los límites del Gobierno central

El ministro Ángel Víctor Torres aclara que ninguna comunidad autónoma tiene aprobada la cogestión actualmente. El ejecutivo central solo permite órganos bilaterales que emitan informes consultivos. Por lo tanto, estos entes carecen de capacidad ejecutiva real sobre las instalaciones.

No obstante, Torres asegura que aspirará al máximo nivel de autogobierno dentro de la ley. El ministro respetará siempre la Constitución y los estatutos de autonomía vigentes. Asimismo, el Gobierno central recuerda que debe cumplirse estrictamente la norma básica estatal.

Por otra parte, el País Vasco también ha solicitado recientemente un mayor control en sus aeropuertos. Esta situación genera un precedente que Canarias observa con especial atención e interés. El Estado responderá a las demandas autonómicas bajo un marco jurídico unitario.

El papel actual de AENA

A día de hoy, AENA gestiona de forma integral los ocho aeropuertos operativos en Canarias. Esta centralización de la gestión es el punto principal de fricción con el archipiélago. Por este motivo, el encuentro en Tenerife resultará determinante para el futuro del transporte.

En este contexto, las autoridades canarias insisten en que su realidad geográfica justifica un modelo distinto. La gestión de infraestructuras críticas requiere una sensibilidad local que ahora mismo no existe. Por consiguiente, el diálogo técnico será fundamental durante la cita de abril.