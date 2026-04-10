Canarias y Estado se reúnen para explorar vías de cogestión de los aeropuertos

El Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado tienen una cita este viernes para tratar, principalmente, dos temas: negociación sobre la cogestión de los aeropuertos y los incentivos del REF

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), a su llegada a una rueda de prensa tras reunirse en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias- Europa Press Canarias – Archivo

Representantes del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España se reúnen este viernes en Tenerife, a partir de las 11.30 horas, en una comisión técnica para abrir la negociación sobre la posible cogestión de los aeropuertos y el control fiscal de los incentivos del REF.

En el encuentro de trabajo participarán en nombre del Gobierno de Canarias la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello y el secretario general de la Presidencia, Ceferino Marrero.

Por parte del Estado, estarán la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet; y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Gonzalo Díaz.

El Ejecutivo esgrime que el Estatuto de Autonomía, renovado en 2018, incluye dos artículos que abren la puerta a la participación de la comunidad autónoma en órganos de gestión mientras que tanto el Ministerio de Transportes como Aena solo se abren a buscar fórmulas para mejorar la coordinación, en línea con lo acordado recientemente con Euskadi.