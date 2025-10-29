El aeropuerto de Gran Canaria inaugura el Entry/Exit System (EES), una herramienta europea que moderniza el control de entradas y salidas del espacio Schengen

Dispositivos Entry/Exit System (EES) instalados en el Aeropuerto de Gran Canaria | Policía Nacional

El Jefe Superior de la Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, acudió hoy al aeropuerto de Gran Canaria para inaugurar el nuevo sistema de fronteras inteligentes conocido como Entry/Exit System (EES). Este acto marca un paso importante en la modernización de los controles fronterizos en las islas.

Tecnología al servicio de la seguridad y la eficiencia

El EES permite registrar de forma automatizada las entradas y salidas de ciudadanos de países no pertenecientes al espacio Schengen, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la precisión de los datos. Además, refuerza la seguridad y la eficiencia en los controles, garantizando un flujo más ordenado y seguro de viajeros.

Pasajeros utilizando los nuevos dispositivos Entry/Exit System (EES) instalados en el Aeropuerto de Gran Canaria | Policía Nacional

Una apuesta europea por la innovación fronteriza

Este sistema, impulsado por la Unión Europea, forma parte de una estrategia común para modernizar los puntos de entrada al territorio europeo. Con su puesta en marcha, Canarias se convierte en referente tecnológico en la gestión fronteriza, consolidando su papel clave como puerta de entrada a Europa desde el Atlántico.