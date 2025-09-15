La comisionada de Transparencia, Noelia García, iniciará el 16 de septiembre una ronda de contactos informativa con partidos políticos y sindicatos

Noelia García junto a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. Imagen: EP

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública llevará a cabo por primera vez la evaluación de los portales de transparencia de los partidos políticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Transparencia de Canarias.

La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal, comenzará la ronda de contactos informativa con los partidos políticos y sindicatos, a partir de este martes 16 de septiembre.

Para facilitar la adaptación al proceso y asegurar una preparación adecuada de las entidades obligadas, el organismo ha organizado una jornada formativa prevista para el próximo octubre, donde se presentarán los criterios técnicos y las herramientas que se utilizarán en la evaluación.

A partir de ese momento, el proceso dará comienzo oficialmente. Coincidirá en paralelo con la evaluación de las entidades privadas que hayan recibido fondos públicos en 2024.

Con esta medida, el Comisionado de Transparencia de Canarias asegura que refuerza su compromiso con la mejora continua en el acceso a la información pública. También con la rendición de cuentas y la cultura de la transparencia en todos los ámbitos sociales.