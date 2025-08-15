ES NOTICIA

El Gobierno de Canarias finaliza la situación de prealerta por fenómenos costeros

Redacción RTVC
La situación culminará este sábado a las 00:00 horas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finalizará la situación de prealerta por fenómenos costeros a partir de las 00:00 horas del sábado, 16 de agosto.

Según 112 Canarias, esta decisión se tomó teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Zonas afectadas

El área afectada por este levantamiento de la prealerta incluye el litoral suroeste, sur y sureste de las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Tras la mejora de las condiciones en el estado de la mar, que previamente justificaron la activación de la prealerta, se considera que ya no existen riesgos significativos para la seguridad en la zona.

