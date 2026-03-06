Empeoramiento generalizado del estado del mar en las próximas horas en todo el archipiélago, una jornada que también estará marcada por la posibilidad de lluvia

Precaución en las costas en las próximas horas. Imagen Bajamar, La Laguna. Ayuntamiento de La Laguna

Canarias afronta horas de inestabilidad meteorológica, con especial atención al estado del mar. Durante las próximas horas se espera un empeoramiento generalizado del oleaje en todo el archipiélago, acompañado de lluvias y rachas intensas de viento, especialmente en zonas costeras y de medianías.

Desde primera hora de la mañana de este viernes, las precipitaciones han vuelto a hacer acto de presencia en distintos puntos del archipiélago, dejando acumulados significativos en algunas islas. En el noroeste de La Palma se han superado los 60 litros por metro cuadrado, mientras que en las medianías del norte de Tenerife y de Gran Canaria se han registrado más de 30 litros por metro cuadrado. Por el contrario, El Hierro y Fuerteventura han sido las islas menos beneficiadas por estas lluvias.

El episodio está asociado a la llegada de un frente que ha dejado abundante nubosidad de tipo bajo, que comenzó a entrar en las islas durante la pasada madrugada, afectando sobre todo al norte del archipiélago. Las precipitaciones también se han dejado notar en Fuerteventura y Lanzarote, donde ha llovido de forma prácticamente generalizada.

Probabilidad de lluvias durante toda la jornada

La probabilidad de lluvia se mantendrá durante toda la jornada del viernes, con precipitaciones previsiblemente débiles pero persistentes en las medianías del nordeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En contraste, las zonas del sur tendrán intervalos de sol, especialmente en el sur de Gran Canaria y Tenerife, así como en el oeste de La Palma.

Las temperaturas se mantendrán frescas en general, en una jornada marcada también por el viento. Se esperan fuertes rachas en zonas costeras y en áreas de medianías, lo que contribuirá al deterioro del estado del mar.

En cuanto al oleaje, la situación será complicada tanto en el norte como en el sur del archipiélago. Las costas del norte registrarán viento y mar de fondo, mientras que en el sur el viento alisio generará oleaje que podría alcanzar o superar los 2 y 2,5 metros de altura. En las costas abiertas al norte y en el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, las olas podrían superar los 3 metros.

Previsión para el fin de semana

De cara al sábado, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con amplios claros durante las horas centrales del día. En el norte del resto de las islas el cielo estará nuboso, con probables lloviznas en medianías, aunque tenderán a remitir por la tarde. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con viento moderado del nordeste y algunos intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Para el domingo, la situación será similar. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, mientras que en el norte de las demás islas predominarán los cielos nubosos con probables lloviznas en medianías, abriéndose claros durante las horas centrales. En el resto de zonas el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento del nordeste seguirá soplando moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Las autoridades recomiendan precaución en el litoral, especialmente en áreas abiertas al norte y oeste del archipiélago, ante el fuerte oleaje previsto