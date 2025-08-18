El Gobierno de Canarias ha activado la firma biométrica en los órganos judiciales del archipiélago, que evitará impresiones y escaneos, reducirá tiempos de tramitación y mejorará la seguridad dentro de la estrategia de ‘papel cero’

El Gobierno de Canarias ha activado la firma biométrica en los juzgados del archipiélago, siendo la primera comunidad autónoma en implantar el uso de esta tecnología que permitirá registrarla directamente sobre documentos procesales en formato digital.

La Consejería, asímismo, ha indicado que, con el propósito de facilitar la adaptación del sistema de gestión procesal a la nueva estructura organizativa, ante la implantación de la Ley Orgánica de eficiencia judicial, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia está reforzando la formación en todos los órganos judiciales de Canarias durante agosto y septiembre.

Para ello, se imparte formación sobre otras funcionalidades relevantes, como el acceso de profesionales y ciudadanos al expediente judicial Electrónico (EJE) a través de la Sede Judicial Electrónica de Canarias y también sobre todas las herramientas vinculadas al ‘papel cero’.

«Estas sesiones permiten resolver dudas y reciclar los conocimientos del personal al servicio de la Administración de Justicia en herramientas digitales y nuevas tecnologías», ha explicado en la nota la Consejería.

Formación a los tribunales

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha defendido que «con la plena digitalización de los procedimientos judiciales, mejora la eficiencia operativa» y esto «redunda en una mayor agilidad en la prestación del servicio al ciudadano».

Así, la semana pasada se dio soporte y formación a los tribunales de instancia incluidos en la fase 1 de la Ley Orgánica de eficiencia judicial: Arucas, Icod de los Vinos, La Orotava, Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera y Valverde de El Hierro.

Además, esta semana ha continuado la formación en papel cero dentro del expediente judicial electrónico (EJE) con los juzgados de Arona, San Cristóbal de La Laguna, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Santa María de Guía y Puerto del Rosario, así como con los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife, que entrarán en las sucesivas fases 2 y 3 de la Ley.

La formación continuará por el resto de los órganos judiciales y se realizarán sesiones extras para garantizar que todo el personal pueda tener acceso y esté plenamente capacitado, concluye la. nota