Canarias gana protagonismo en la industria mundial del videojuego

La delegación institucional y empresarial canaria consolida en Japón el prestigio del talento isleño

La participación de Canarias en la Tokyo Game Show y en el Spain Game Matsuri confirma el salto internacional de la industria del videojuego en Canarias.

Imagen de la feria Tokyo Game Show celebrada en Japón | Gobierno de Canarias

El viceconsejero Alfonso Cabello, al frente de la delegación, aseguró que “el talento canario ha consolidado su marca” en el mercado asiático. Empresas y desarrolladores mostraron gran interés. Canarias ha pasado de ser una región periférica a convertirse en un ecosistema en expansión, con incentivos fiscales, presencia internacional y una estrategia institucional definida.

Rumbo a hub internacional

Cabello destacó que Canarias ya tiene un nombre en el sector japonés, el más potente del mundo, con una industria que factura más que el cine o la música. “Nuestras empresas cuentan con prestigio y ventajas competitivas capaces de atraer inversión y empleo de calidad a las islas”, afirmó desde Tokio.

Otra imagen de la feria Tokyo Game Show | Gobierno de Canarias

Los contactos en Japón sitúan a Canarias como referente para creativos e inversores. Cabello subrayó que la colaboración entre instituciones y empresarios ha generado un prestigio sólido. “Estamos convencidos de que nos convertiremos en hub mundial del videojuego”, añadió el presidente de Proexca.

Llamada a las empresas isleñas y apuesta por el empleo local

El viceconsejero animó a las compañías a sumarse a misiones comerciales en ferias internacionales. “Fuera hay muchas oportunidades para vender talento y atraer inversiones”, destacó. El año pasado viajaron cuatro empresas al Tokyo Game Show. Este año fueron ocho y se espera que la cifra crezca en 2026.

El sector ya emplea a más de 300 profesionales en Canarias. La demanda crece y ofrece a los jóvenes la opción de quedarse en las islas desarrollando su talento. “Ya no hay que irse fuera para trabajar en videojuegos. Aquí hay empresas punteras y proyectos internacionales”, subrayó Cabello.

Formación, colaboración y oportunidades en el mercado asiático

El desafío inmediato es formar perfiles especializados. Las empresas reclaman talento cualificado y ofrecen capacitación específica para proyectos en marcha. Las administraciones impulsan formación profesional dual e itinerarios académicos superiores vinculados al sector, en colaboración con compañías locales y extranjeras.

La misión empresarial, enmarcada en el programa “Canarias, nuestra mejor versión”, reunió a Arcadev, Acadevi y ocho compañías isleñas. Participaron Drakhar Studio, Factoría de Innovación, Foxter Studio, Fundación CD Tenerife, Fundación UD Las Palmas, MoonMana Games, Rising Pixel y Quantum Box Studio.

Durante la feria, las empresas canarias presentaron proyectos, cerraron contactos y exploraron alianzas en un mercado que concentra el 48% de la facturación mundial del sector. Cabello aseguró que este avance forma parte de una estrategia para diversificar la economía del archipiélago y proyectar internacionalmente sus sectores emergentes.