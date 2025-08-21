La urgencia de reforzar la colaboración interadministrativa para facilitar el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades y garantizar su plena integración social, entre sus conclusiones y recomendaciones

El Gobierno de Canarias crea una guía para la atención y acogida, de buenas prácticas, a inmigrantes menores que viajan solos, en colaboración con cerca de 50 ONG’s y entidades internacionales, informa el Ejecutivo.

Canarias elabora una guía de buenas prácticas para la atención a los menores inmigrantes. Imagen de archivo de efectivo de la Cruz Roja escolta a dos de los menores en el puerto de La Estaca en El Hierro. EFE/Gelmert Finol

Se recogen, además, distintos aspectos que conforman la atención integral a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos, desde el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, a la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento -residencial, familiar o por reunificación- y la realidad de la infancia separada.

Igualmente, se abordan los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y la distribución de menores entre territorios.

Este documento «mejorará la acogida a estos jóvenes en todo el Estado» a pesar de «la pasividad del Gobierno central y las reticencias de las comunidades autónomas» a acoger a los menores inmigrantes, afirma el Gobierno de Canarias.

Herramienta técnica, colaborativa y ética

La Guía “no es una declaración de intenciones, sino una herramienta técnica, colaborativa y ética para dar una mejor respuesta en los procesos de acogida, atención y transición a la vida adulta” de menores que llegan en cayucos y pateras hasta las costas de Canarias, indica la portavoz de Innovación para la gestión migratoria, Claudia Pérez.

Además, desde este grupo -en el que Pérez trabaja con la socióloga Marta Hernández– se han facilitado alianzas entre empresas y proyectos sociales para apoyar la inclusión laboral de jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad.

“No podemos permitir que la mayoría de edad se convierta en una barrera más. Al contrario: debe ser el momento en que empiecen a construir su propio camino en Canarias, con apoyo, con redes y con derechos”, afirma.

Oficina de pensamiento estratégico

Innovación para la gestión migratoria es una de las áreas de la oficina de pensamiento estratégico Islas Responsables (IRLab) puesta en marcha por el Gobierno de Canarias. Este eje está centrado en la gestión estratégica de la migración y la promoción de la convivencia intercultural.

Uno de sus objetivos prioritarios es la atención integral a menores extranjeros no acompañados, con especial atención a su transición hacia la vida adulta.

En este sentido, uno de los desafíos más relevantes en los que trabaja este equipo es ofrecer alternativas de emancipación e integración a los menores que, al llegar a la mayoría de edad, dejan de estar bajo tutela del Gobierno de Canarias.