Las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL) han presentado este miércoles el plan de cooperación ‘Bridge to Africa’ (Puente hacia África), un consorcio con el que pretenden crear en las islas, a través del intercambio de talento y conocimiento, un ‘hub’ académico internacional con África occidental.

Canarias apuesta por convertirse en un ‘hub’ académico internacional con África Occidental

«Queremos que definitivamente Canarias se convierta en este ‘hub’ académico internacional entre Europa y África y en un espacio de cooperación donde transformamos el conocimiento en oportunidades reales para nuestras sociedades» como el empleo, la innovación, el fortalecimiento institucional y el bienestar social, ha declarado el rector de la ULPGC, Lluís Serra.

El rector de la ULPGC ha señalado que no se puede dar la espalda al crecimiento del continente africano al tiempo que ha indicado que este proyecto surge del convencimiento de que «la educación es el motor del desarrollo».

Serra ha indicado que, tras un año de trabajo, ya cuentan con un borrador de 276 páginas que servirá como documento base para definir el proyecto junto a toda la red académica que estas dos universidades mantienen con países de esa región del continente africano, así como las responsabilidades, las etapas de coordinación y el presupuesto necesario para su ejecución, que esperan obtener principalmente de la Comisión Europea.

Cinco ejes

‘Bridge to Africa’ aspira a desarrollarse a través de cinco ejes de actuación: movilidad, estructura de ciudades formativas, servicios educativos, equipamientos y dotaciones y sostenibilidad formativa.

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha manifestado que las universidades públicas pueden crear vínculos que trascienden lo académico y que contribuyen tanto a la sociedad como a los gobiernos, aportando «diplomacia académica» mediante la investigación y la transferencia de conocimiento.

El rector de la ULL ha destacado la intensificación de la cooperación de esta universidad con más de una veintena de países africanos en los últimos años a través de distintos convenios, proyectos de investigación, cooperación y movilidad de estudiantes e investigadores.

Y ha subrayado que este proyecto es relevante porque parte de iniciativas que ya están en marcha y se integra, además, en la estrategia Canarias-África del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el director de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, ha destacado que, tras años de relaciones con África occidental, Canarias cuenta con «todas las herramientas» para poner en marcha este ‘hub’ académico creando alianzas y partenariados «escuchando muy atentamente las prioridades de los países del entorno».

Importancia de las relaciones con África occidental

El Consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ha manifestado la relevancia geoestratégica de África occidental y la importancia de que Canarias desarrolle relaciones de cooperación, educación, salud, formación y relaciones científicas con esta región del continente africano «porque van a salir ganando los africanos y los canarios».

El consorcio ‘Bridge to África’ nace tras la organización, en mayo de 2024, del congreso con el mismo nombre auspiciado por la ULPGC con el apoyo de Casa África, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la CRUE y la ULL, al que acudieron expertos y representantes regionales, nacionales e internacionales de instituciones públicas y organizaciones empresariales, económicas y sociales.

En la actualidad, está respaldado por los diversos representantes de las principales administraciones públicas del archipiélago, de las dos universidades públicas y sus consejos sociales, así como por Casa África, Proexca, el sector empresarial, la Autoridad Portuaria y el Plocan, entre otros.