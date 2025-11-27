El proyecto ‘Entender’ busca que toda la ciudadanía comprenda trámites y mensajes públicos sin barreras lingüísticas

El Gobierno de Canarias impulsa el proyecto ‘Entender’ para transformar la comunicación administrativa. Nieves Lady Barreto presenta una iniciativa centrada en claridad y accesibilidad. El plan adapta 60 trámites anuales a principios de comunicación clara y lectura fácil. Esta medida facilita la relación entre ciudadanía y administración sin confusión.

Juana María Reyes, directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos | Gobierno de Canarias

El proyecto cuenta con 2,2 millones de euros y se desarrollará durante tres años. El Ejecutivo considera esta acción una de las más ambiciosas del país. La administración forma a su personal y lanza campañas para promover la claridad y la transparencia en los servicios públicos.

Documentos más sencillos y trámites sin confusiones

Los equipos rediseñan documentos digitales e impresos con lenguaje directo y comprensible. Esta tarea busca que cualquier persona complete trámites sin dificultades. La iniciativa incluye material adaptado y guías claras. Una de ellas, por ejemplo, explica la plaga de filoxera en los viñedos del norte de Tenerife, también en lectura fácil.

El Gobierno defiende que el derecho a entender resulta esencial en una democracia moderna. Este principio garantiza un acceso real a la información pública. Un estudio reciente señala que el 83 % de la ciudadanía abandonó trámites telemáticos por falta de comprensión. El dato evidencia una urgencia clara.

Una administración más accesible

Con ‘Entender’, el Ejecutivo busca reducir la frustración y cerrar brechas de desigualdad causadas por textos difíciles. La meta final es proteger los derechos de toda la población.

El Gobierno enmarca este esfuerzo en su compromiso con una administración ética, responsable y cercana.

El Ejecutivo avanza también en la Estrategia de Integridad Institucional para reforzar buenas prácticas y transparencia. Ambas iniciativas comparten una visión de mejora continua. La agenda continúa el martes 2 de diciembre, con la jornada ‘El Gobierno habla claro’ en Santa Cruz de Tenerife. El evento ofrecerá ponencias, mesas redondas y talleres centrados en los principios del proyecto. Los participantes compartirán mejores prácticas para una administración accesible y clara.