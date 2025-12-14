Un proyecto piloto que unirá tradición comercial, innovación digital y experiencia turística

La empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) y el Clúster de Enoturismo de Canarias han dado a conocer un nuevo proyecto piloto. La iniciativa permite comprar vino en bodega y recibirlo en el domicilio, sin obstáculos logísticos. El objetivo pasa por facilitar la compra al visitante y mejorar la competitividad del sector vitivinícola. Se trata de un modelo que busca reforzar la experiencia enoturística ligada al territorio.

El proyecto adopta el nombre ‘Cambuyón’ como homenaje a la historia comercial canaria. El término procede del canarismo derivado de ‘Can buy on’, usado en antiguos intercambios marítimos. El Gobierno explica que la iniciativa une tradición mercantil e innovación digital. Si antes eliminaba distancias en el muelle, ahora lo hace directamente en las bodegas. La herramienta permite comprar en origen y recibir el vino en 48 horas. El sistema funciona “superando barreras fiscales y logísticas”, según detalla el Ejecutivo.

Tiendas virtuales para bodegas

El proyecto se apoya en la plataforma volcanicxperience.com, gestionada por GMR Canarias. En esta primera fase se han habilitado tiendas virtuales personalizadas para dos bodegas. Estas tiendas se conectan con el catálogo general y el stock disponible en la Península. La distribución se realiza sin sobrecostes añadidos para el cliente. Los resultados permitirán ajustar y perfeccionar el sistema para valorar su extensión a más bodegas del Archipiélago.

Durante la visita, los turistas eligen los vinos mediante una pantalla interactiva y formalizan la compra con un datáfono en la propia bodega. El producto ya se encuentra disponible en territorio continental con un envío que se realiza al domicilio del cliente en la fecha acordada.

La iniciativa se encuentra en fase de prueba dentro del entorno enoturístico y su análisis permitirá ampliar progresivamente el modelo al conjunto del sector. El sistema busca reducir las barreras de la insularidad y la lejanía con una propuesta que abre nuevas vías de comercialización para las bodegas canarias. El objetivo a medio plazo pasa por estandarizar este modelo en Canarias con la intención de incrementar ventas, fidelizar visitantes y reforzar el enoturismo.