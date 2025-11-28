Las primeras plantillas incorporadas corresponden a autos de internamiento urgente y no urgente en las jurisdicciones civil y penal

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de todos los juzgados y tribunales del archipiélago las primeras plantillas de resoluciones judiciales redactadas en lectura fácil. Todo ello, con el fin de facilitar la comprensión de estos documentos a personas con discapacidad y a sus familiares.

Sistema informático

Las nuevas herramientas ya están integradas en el sistema informático Atlante, utilizado por los órganos judiciales canarios. Según ha detallado este viernes el Gobierno en un comunicado.

Estas plantillas permiten trasladar el contenido esencial de las resoluciones judiciales en un lenguaje claro y sencillo. Así como accesible, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa nacional e internacional sobre accesibilidad cognitiva y comunicación inclusiva.

La consejera Nieves Lady Barreto destacó que la medida “refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con una justicia más cercana, comprensible e inclusiva”. Además, supone además un apoyo para jueces, magistrados y personal judicial a la hora de garantizar la comunicación efectiva de sus decisiones.

Próximos meses

Las primeras plantillas incorporadas corresponden a autos de internamiento urgente y no urgente en las jurisdicciones civil y penal.

A lo largo de los próximos meses se continuará ampliando el catálogo con nuevos modelos, de forma que la cobertura sea progresiva y alcance distintos tipos de resoluciones.

La iniciativa se enmarca en el programa de atención integral a personas con discapacidad impulsado desde el Juzgado Decano de Arrecife, reconocido con el Premio Nacional a la Calidad de la Justicia por su carácter innovador.

Campos de búsqueda

Este programa incluye también un servicio de información social destinado a apoyar a personas con discapacidad en su relación con la administración judicial, actualmente activo en Lanzarote y Gran Canaria.

Las plantillas pueden localizarse fácilmente en Atlante mediante los campos de búsqueda, lo que permitirá a los órganos judiciales incorporarlas como complemento en la tramitación de los procedimientos que lo requieran, con el objetivo de asegurar una comunicación procesal accesible para todos los usuarios.