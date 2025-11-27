En la reunión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Carreteras se ha repasado el avance global que suma ya más de 702 millones de euros certificados desde su puesta en marcha

Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027. Imagen Gobierno de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha participado este jueves en una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Carreteras con el Estado 2018-2027, dotado con 1.448 millones de euros. En este encuentro se ha repasado el avance global del Convenio de Carreteras, que suma ya 702.625.216 euros certificados desde su puesta en marcha.

Durante la comisión, según informa un comunicado, se ha confirmado la certificación del tercer libramiento del año que ascenderá a 69.866.542,70 euros. Este nuevo tramo se suma a los dos ya ejecutados en 2025- 44.122.938,66 euros del primer libramiento y 29.212.138,15 euros del segundo-, situando la ejecución total del ejercicio de 2025 en 143.201.619,51 euros.

Alto grado de avance del Convenio de Carreteras

En esta línea, el consejero responsable del área ha destacado “el alto grado de avance del Convenio de Carreteras” y ha subrayado que “con el nivel de compromiso alcanzado y con las próximas licitaciones previstas, llegaremos al 100% del compromiso de la actual planificación del convenio”.

Rodríguez ha añadido que “este escenario en el que nos encontramos pone de manifiesto la necesidad de firmar un nuevo convenio que garantice la continuidad de la inversión en infraestructuras viarias estratégicas para todas las islas y que den respuesta a los retos de movilidad del Archipiélago en los próximos años”.