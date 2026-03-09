Canarias lidera las desapariciones sin causa aparente en España

El archipiélago registra más de 4.500 denuncias anuales y se convierte en objeto de estudio científico nacional

Hoy, 9 de marzo, Canarias conmemora el Día de las Personas Desaparecidas con cifras preocupantes sobre casos sin rastro. El Ministerio del Interior actualizará el próximo martes los datos oficiales que sitúan a las islas a la cabeza del país.

Esta situación afecta a miles de familias canarias que esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Cifras alarmantes en las islas

Canarias contabiliza actualmente más de 4.500 personas desaparecidas según los últimos datos del Ministerio del Interior. La provincia de Las Palmas concentra la mayoría de los casos con un total de 3.333 denuncias registradas. Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife suma 1.168 expedientes activos por desaparición.

Además, las estadísticas muestran una diferencia notable según el género de las personas que desaparecen en el archipiélago. Los hombres representan el grupo mayoritario con unos 2.500 casos frente a las 2.000 mujeres contabilizadas. Estas cifras sitúan a la comunidad autónoma, junto a Andalucía, en los niveles más altos de todo el territorio nacional.

En consecuencia, el elevado número de casos ha convertido a las islas en un objeto de estudio específico para los expertos. Los investigadores analizan las causas de esta alta incidencia para comprender mejor el fenómeno en la región. Actualmente, las autoridades buscan conclusiones científicas que ayuden a reducir estas preocupantes estadísticas de seguridad ciudadana.

La realidad de los menores

El perfil de los menores migrantes no acompañados influye de manera determinante en las estadísticas de la provincia oriental. Solo en Las Palmas, el 87 % de las denuncias corresponden a jóvenes que llegan a las costas canarias. Estos menores desaparecen tras su llegada sin dejar pistas sobre su destino final dentro o fuera del archipiélago.

Sobre esta situación, José Lorente, presidente de la Fundación QSDglobal, explica que estos jóvenes constan oficialmente como personas desaparecidas. Al encontrarse en territorio español, cualquier pérdida de rastro activa los protocolos de búsqueda de las fuerzas de seguridad. La movilidad de este colectivo genera un volumen constante de expedientes abiertos en las comisarías canarias.

Por este motivo, las asociaciones de familiares piden un análisis más profundo sobre la reincidencia en las fugas de centros. Lorente insiste en la necesidad de estudiar a fondo los motivos para llegar a conclusiones de tipo científico. El objetivo final es mejorar la protección de estos menores vulnerables que quedan fuera del sistema oficial.

Búsquedas activas en el archipiélago

La Palma centra actualmente la atención informativa con el caso del joven Airam Concepción, desaparecido hace más de veinte días. Los equipos de rescate y voluntarios mantienen el operativo de búsqueda sin haber hallado pistas relevantes sobre su paradero. Este caso ejemplifica la angustia de las familias que no reciben noticias de sus allegados.

Asimismo, los casos sin causa aparente son los que más preocupan a las autoridades por la falta de indicios iniciales. La ausencia total de rastro complica las labores de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Cada denuncia representa un desafío logístico para los grupos especializados en búsquedas terrestres y marítimas.

Finalmente, el próximo martes conoceremos la actualización definitiva de los datos correspondientes al balance del año pasado. Estas cifras permitirán evaluar si las medidas de prevención y búsqueda están logrando resultados efectivos en las islas.