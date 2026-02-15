La tasa de bajas laborales alcanza los 37,7 casos por cada 1.000 afiliaciones en 2024, según la AIReF

Canarias lidera el aumento de bajas laborales desde 2017 con una subida del 71,4%. Europa Press

La Canarias registró en 2024 una tasa de incidencia de bajas laborales por contingencias comunes de 37,7 casos por cada 1.000 afiliaciones, lo que supone un incremento del 71,4% respecto a los 22 casos contabilizados en 2017.

Así se desprende del último análisis elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que sitúa al archipiélago como la comunidad con mayor crecimiento acumulado en este periodo. A nivel nacional, la tasa se sitúa en 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, frente a los 21,4 de hace siete años.

En términos absolutos, los episodios de contingencias comunes en el conjunto de España han pasado de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, mientras que las contingencias profesionales se mantienen estables en torno a 700.000 casos anuales.

Aumento de 40 a 45,9 días

Navarra, Cataluña y País Vasco presentan las mayores tasas de incidencia este año, mientras que comunidades como Andalucía, Galicia o Extremadura se sitúan por debajo de la media. En cuanto a la duración media de las bajas, en España ha aumentado de 40 a 45,9 días, y Canarias registra 55,1 días, por encima del promedio nacional.

Ante este escenario, la AIReF propone reforzar la supervisión y el seguimiento de la incapacidad temporal mediante un sistema de información integrado y una mayor coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), los médicos de atención primaria y las empresas. El organismo también plantea activar alertas tempranas ante posibles casos de absentismo y evaluar el impacto de la tramitación electrónica de las bajas laborales.