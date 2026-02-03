La cifra registrada es un 3 % mayor que en el año anterior

Canarias volvió a batir por segundo año consecutivo su máximo histórico de turistas extranjeros, al recibir a 15,69 millones de visitantes extranjeros, un 3,0 % más que en 2024, de acuerdo a la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) publicada este martes.

Canarias recibió su máximo histórico de turistas extranjeros con 15,69 millones/ Archivo RTVC

Este incremento anual se logró a pesar de que en el mes de diciembre no solo no aumentó el número de visitantes que viajaron a las islas de vacaciones, sino que cayó levemente, un 0,1 %, quedando en 1.447.097, según precisó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, Canarias suma ya 29 meses consecutivos por encima del millón de visitantes mensuales. Tenemos que remontarnos a junio de 2023 para encontrar un mes sin esta cifra, en este caso, con 947.828 turistas foráneos.

Crecimiento en el gasto turístico

En 2025 aumentó el desembolso realizado por los turistas internacionales en Canarias, superando en un 6,8 % la facturación de 2024 y alcanzando un total de 24.431 millones de euros.

La última Encuesta de Gasto Turístico Extranjero (Egatur) revela que, por el contrario, en el mes de diciembre el gasto total de los turistas extranjeros descendió en comparación con el mismo mes del año anterior, situándose en 2.228 millones de euros, un 0,6 % menos.

El gasto medio por turista fue de 1.539 euros, un 0,5 % inferior, si bien el gasto diario por persona aumentó un 0,5 %, hasta los 190 euros. Asimismo, la estancia media se redujo un 0,9 %, quedando en 8,1 noches.

Finalmente, en diciembre, los principales países emisores de turistas hacia el archipiélago fueron el Reino Unido, con 483.580 visitantes, y Alemania, con 264.322.