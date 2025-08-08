El Gobierno autonómico tiene cerca de 5.000 menores tutelados

Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Gobierno canario, celebró este viernes el inicio de los traslados a la península de los menores migrantes con derecho a asilo y pidió seguir avanzando para derivar también a los que tutela la Comunidad Autónoma.

Canarias pide no limitar los traslados a los menores con asilo y que se derive a los demás / Archivo RTVC

En declaraciones a los medios en Santa Cruz de La Palma, Barreto señaló que todos los menores tutelados por el Gobierno canario, unos 5.000, requieren no solo del apoyo, sino también de la atención y el entendimiento del resto de comunidades autónomas.

Niños y niñas que buscan una oportunidad

«Lo que queremos es que el acuerdo y el real decreto se cumpla y llegue a término«, expresó la consejera, que apuntó que «cuesta entender» que haya declaraciones y territorios en la línea de negarse a acoger a los menores migrantes «por una razón u otra».

También recordó durante la comparecencia que se trata de niños y niñas que quieren tener una oportunidad y que, además, son «el futuro del país y de nuestro territorio, de Europa».

«Lo que tenemos que hacer es atenderlos lo mejor posible, con la mejor educación, integrados en nuestra sociedad, y esto no es una tarea de Canarias, es un asunto de Estado«, concluyó Nieves Lady Barreto.