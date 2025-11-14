Canarias ofrece su potencial audiovisual en Madrid

Proexca organiza en Madrid un encuentro con 140 empresas del sector audiovisual y del videojuego para promocionar a los creadores canarios

Canarias presentará su industria audiovisual a 140 empresas nacionales.

Empresas canarias del videojuego y del sector audiovisual protagonizan un encuentro con 140 empresas de la industria audiovisual en Madrid.

Proexca llevará una delegación canaria para dar a conocer los creadores de las islas en el mundo videojuego. Un sector en alza y que contará con representantes de la asociaciones de videojuegos como ACADEVI y ARCADEV. También cuenta con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias y la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas.

Networking en la plaza de Callao

El cómico, Darío López, y la actriz, Tony Acosta, participan en la mesa redonda junto a Juan Carlos Fresnadillo

El acto será el próximo 19 de noviembre en la plaza de Callao. A partir de las 19:30 h se proyectarán en las dos pantallas de los Cines Callao obras realizadas por creadores canarios. Imágenes realizadas por especialistas de la animación, la cinematografía y de los videojuegos.

Además, se podrá ver la nueva imagen de la estrategia de comunicación del Gobierno de Canarias, “Canarias, nuestra mejor versión”.

Un encuentro con mesas redondas y conferencias sobre la industria audiovisual en Canarias. El coloquio estará moderado por el cómico, Darío López, de productora Palante Producciones. En la mesa redonda participará la actriz canaria, Toni Acosta, junto con el director y guionista de cine Juan Carlos Fresnadillo.

Este espacio de debate también contará con el productor y guionista de cine, Kike Maíllo; el socio y cofundador de Morgana Studio, Jaime Cano, y el director general de la Asociación Nacional de Videojuegos (AEVI), José María Moreno. Esta asociación representa a grandes editoras, distribuidoras y algunas desarrolladoras, centros académicos y ligas de esports.