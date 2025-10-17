ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Gobierno canario insta a examinar con detalle las solicitudes del Bono Alquiler Joven

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El plazo para presentar solicitudes del Bono Alquiler Joven finaliza a las 23:59 horas de este viernes 17 de octubre

Edificio de viviendas. Imagen de recurso Europa Press
El Gobierno canario pide a los solicitantes del Bono Alquiler Joven revisar detenidamente su petición. Fotografía: Europa Press

El Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), pide a todas las personas que han solicitado el Bono Alquiler Joven que «revisen detenidamente sus solicitudes». El ICAVI informa que se han detectado errores en la tramitación de esta ayuda al alquiler, como no cumplimentar algunos apartados o no adjuntar la documentación requerida.

El ICAVI recuerda que si se registra una solicitud incompleta o con errores, a pesar de que esté dentro del plazo vigente, podría quedar fuera del proceso de concesión si no se corrige a tiempo. La administración requiere a las personas solicitantes que comprueben los datos presentados, a fin de agilizar la tramitación y evitar posibles incidencias.

Incidencias más comunes

Entre las incidencias más habituales destacan que no se ha marcado la casilla de autorización para consultar los datos tributarios; la declaración responsable no está firmada por todas las personas mayores de 14 años de la unidad de convivencia; se indica que se dispone de contrato, pero no se ha adjuntado; o se presenta únicamente la solicitud, sin adjuntarse la declaración responsable de la unidad de convivencia.

Por último, el ICAVI recuerda a los solicitantes del Bono de Alquiler Joven que, si han presentado la solicitud con certificado digital, pueden aportar la documentación a su expediente a través del área personal. Si se ha presentado la solicitud mediante otros medios, se puede aportar la documentación a través de un registro electrónico general o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de las islas.

Noticias Relacionadas

España y Canarias acuerdan nuevas medidas para culminar la reconstrucción de La Palma

RTVC -

Gobierno canario y cabildos acuerdan solicitar que se prorrogue la gratuidad en el transporte en 2026

RTVC / Europa PRESS -

La Casa Salazar acoge este viernes la XIV Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma

RTVC -

El Gobierno canario afirma que atraer vivienda vacía es una cuestión de confianza

RTVC / EFE -

Otras Noticias

Alumnos de primaria en Arona aprenden deportes y juegos tradicionales

Detenido en Fuerteventura por explotación laboral a trabajadoras extranjeras en situación irregular

España y Canarias acuerdan nuevas medidas para culminar la reconstrucción de La Palma

El director del SCS asegura que la lista de espera quirúrgica se ha reducido en 4.500 pacientes

Jubilación anticipada para los transportistas autónomos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025