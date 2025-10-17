El plazo para presentar solicitudes del Bono Alquiler Joven finaliza a las 23:59 horas de este viernes 17 de octubre

El Gobierno canario pide a los solicitantes del Bono Alquiler Joven revisar detenidamente su petición. Fotografía: Europa Press

El Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), pide a todas las personas que han solicitado el Bono Alquiler Joven que «revisen detenidamente sus solicitudes». El ICAVI informa que se han detectado errores en la tramitación de esta ayuda al alquiler, como no cumplimentar algunos apartados o no adjuntar la documentación requerida.

El ICAVI recuerda que si se registra una solicitud incompleta o con errores, a pesar de que esté dentro del plazo vigente, podría quedar fuera del proceso de concesión si no se corrige a tiempo. La administración requiere a las personas solicitantes que comprueben los datos presentados, a fin de agilizar la tramitación y evitar posibles incidencias.

Incidencias más comunes

Entre las incidencias más habituales destacan que no se ha marcado la casilla de autorización para consultar los datos tributarios; la declaración responsable no está firmada por todas las personas mayores de 14 años de la unidad de convivencia; se indica que se dispone de contrato, pero no se ha adjuntado; o se presenta únicamente la solicitud, sin adjuntarse la declaración responsable de la unidad de convivencia.

Por último, el ICAVI recuerda a los solicitantes del Bono de Alquiler Joven que, si han presentado la solicitud con certificado digital, pueden aportar la documentación a su expediente a través del área personal. Si se ha presentado la solicitud mediante otros medios, se puede aportar la documentación a través de un registro electrónico general o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de las islas.